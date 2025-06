Napoli-Cagliari, le pagelle di CM: McTominay, goal capolavoro che vale uno scudetto. Lukaku monumentale, Raspadori che cuore!

Napoli-Cagliari 2-0



NAPOLI

Meret 6: nel primo tempo non viene praticamente mai interpellato dall’attacco del Cagliari che è troppo timido. Nella ripresa compie un buona parata nel finale.

Di Lorenzo 6,5: non è sicuramente nella sua miglior partita e fatica un po’ nel mettere traversoni pericolosi, anche se in fase difensiva il capitano non commette nessuna sbavatura.

Rrahmani 6: nel primo tempo ha una grandissima occasione, quando viene servito da Politano e da distanza ravvicinata non riesce a trafiggere Sherri. Per il resto non ha una partita complicata

Olivera 6,5: si conquista subito un calcio di punizione pericoloso e difende con ordine, sempre con grande sicurezza.

Spinazzola 6,5: spreca in maniera clamorosa un’occasione colossale nel primo tempo, calciando addosso a Sherri da pochi metri. Nella ripresa cresce (dall’85’ Mazzocchi SV)

Politano 7,5: in avvio non sfrutta a dovere un contropiede del Napoli, non riuscendo a ribattere in rete la sfera dopo la grande parata di Sherri su Gilmour. Si rifà, però, subito con l’assist al bacio per la rovesciata di McTominay

(dal 61' Neres 7: ha subito una grande occasione, ma non la sfrutta a dovere. Ma quando prende la palla semina sempre il panico nella retroguardia rossoblù).

Anguissa 7: non arriva sul cross al bacio di Raspadori per millimetri. Poi a centrocampo gestisce bene il pallone e fa il suo solito ottimo lavoro, mettendo in mostra grande predominanza fisica (dall’85’ Billing SV)

Gilmour 7: a centrocampo è lui il direttore d’orchestra. Gestisce bene ogni pallone che gli capita tra i piedi e ripaga la fiducia di Conte (anche per via dell’infortunio di Lobotka).

McTominay 9: è l’uomo scudetto del Napoli. Nel momento del bisogno sblocca il match con una rovesciata magnifica da Album dei Panini. Sul tricolore azzurro c’è il suo timbro - il tredicesimo stagionale - che corona una stagione semplicemente pazzesca. E menomale che il Manchester United ha voluto liberarsi dello scozzese.

Lukaku 8: nella prima frazione soffre molto il duello serrato con Mina, che gli tiene testa e gli dà filo da torcere. Nella ripresa, però, si prende la rivincita sul colombiano, resiste al rientro di Adopo e riesce a infilare Sherri con il mancino. Esce tra gli applausi del Maradona

(dal 76’ Simeone 6: entra con lo spirito giusto).

Raspadori 7,5: entra in partita fin dai primissimi minuti ed è subito pericoloso con una conclusione in area di rigore che esce per questione di centimetri. Poi è bravo a lottare fino alla fine su ogni pallone. Che cuore!

(dall’85’ Ngonge SV)

All. Stellini (Vice di Conte) 7: ha il difficile compito di sostituire nientemeno che Antonio Conte in una partita storica, che vale una stagione. Ci mette il cuore e tanta tanta grinta.



CAGLIARI



Sherri 6,5: il portiere albanese si presenta subito bene, rendendosi protagonista di due ottimi interventi nella prima frazione, su Gilmour e su Rrahmani. Non può nulla, invece, sulla rovesciata di McTominay e sul tiro di Lukaku (dall’82’ Ciocci SV)

Zappa 5: in occasione del primo goal si perde colpevolmente McTominay, che gli prende il tempo e lo sovrasta con un gesto tecnico magistrale.

Mina 6: nel primo tempo fa sentire la sua solita predominanza fisica anche su un attaccante fisico come Lukaku e le prende tutte lui. Nella ripresa, però, si fa scappare proprio il belga, che si invola in porta e fa 2-0. E', però, l'ultimo a mollare dei suoi.

Luperto 6: non è particolarmente responsabile sui due goal subiti. Nel finale è bravo a chiudere su Neres.

Zortea 6: ci prova con un paio di iniziative, che però non vanno a buon fine. Nella ripresa Nicola lo richiama in panchina (dal 57’ Palomino 5,5: entra e commette subito un fallo di frustrazione. Va spesso in confusione).

Adopo 5,5: non parte bene e dopo soli 3’ stende Olivera al limite dell’area, concedendo ai partenopei una punizione pericolosa. Può fare di più sul goal di Lukaku

Makoumbou 5,5: il suo nome si sente per la prima volta alla mezz’ora per via di un diverbio con Raspadori e Politano, che gli costa l’ammonizione. Per il resto partita incolore (dal 57’ Marin 6: prova a dare la scossa ai suoi, ma è uno dei pochi che ci crede).

Deiola 6: insieme a Sherri è sicuramente uno dei migliori dei suoi e riesce a portarsi a casa la sufficienza

Augello 5,5: commette una sciocchezza clamorosa nel primo tempo che poteva costare cara, regalando un contropiede pericolosissimo al Napoli. Per il resto non arriva alla sufficienza (dal 74' Obert 5,5: non entra bene)

Piccoli 5: assente ingiustificato. Aveva annunciato di voler dare tutto alla vigilia della partita, ma al Maradona finisce per perdersi.

Viola 5: anche la sua è una partita anonima. Davvero pochissimi palloni toccato dal 10 sardo (dal 57’ Mutandwa 5,5: con il suo ingresso in campo le cose non cambiano)

All. Nicola 5,5: arriva all’ultima giornata del campionato di Serie A con la salvezza già in mano ed è forse per questo che i suoi non entrano mai realmente in partita.