Napoli-Cagliari, 38a giornata di Serie A

Il Napoli è campione d’Italia per la quarta volta nella propria storia. Il 2-0 firmato McTominay/Lukaku regala il secondo Scudetto negli ultimi tre anni per la formazione azzurra. Un traguardo desiderato, cercato e ottenuto grazie a una partita di sofferenza, di lotta, ma dominata e controllata per lunghi tratti.

Il Cagliari ha giocato sino alla fine, ma si è arreso alla voglia e alla determinazione di vincere degli uomini guidati da Antonio Conte.

TABELLINO

NAPOLI-CAGLIARI 2-0

MARCATORI: 42' McTominay (N), 51' Lukaku (N)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola (85' Mazzocchi); Politano (61' Neres), Anguissa (85' Billing), Gilmour, McTominay; Lukaku (76' Simeone), Raspadori (85' Ngonge). All. Conte.

CAGLIARI (3-5-2): Sherri (82' Ciocci); Zappa, Mina, Luperto; Zortea (57' Palomino), Adopo, Makoumbou (57' Marin), Deiola, Augello (74' Obert); Piccoli, Viola (57' Mutandwa). All. Nicola.

ARBITRO: La Penna

AMMONITI: Makoumbou (C), Politano (N), Lukaku (N)

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

90' +2 - Deiola ha un'occasione in area sugli sviluppi di una punizione: Meret blocca la sfera

80' - Lancio in profondità per Neres, che si presenta in area e in qualche modo viene chiuso dalla difesa sarda, abile a rientrare

66' - Altra grande occasione per il Napoli: Neres pennella in area vicino al secondo palo per Lukaku, che di testa manda la palla di poco fuori

63' - Miracolo di Sherri su Neres: subito pericoloso l'ex Benfica che, servito da Lukaku, si presenta in area e calcia, ma il portiere dei sardi devia in corner con un'ottima parata

51' - RADDOPPIO DEL NAPOLI! Su lancio dalla retrovie Lukaku va via a Mina, resiste al ritorno di Adopo e in area non sbaglia sull'uscita di Sherri

48' - Su rinvio corto di Olivera, Zortea ci prova da fuori area e trova una doppia deviazione da parte di Spinazzola e dello stesso Olivera

42' - GOAL DEL NAPOLI! Politano sale sulla destra, rientra sul mancino e mette in mezzo: McTominay resiste alla trattenuta di Zappa, si coordina e firma l'1-0 con una meravigliosa semirovesciata che non lascia scampo a Sherri

39' - Occasione enorme per il Napoli: Spinazzola riceve da Politano e ci prova, ma Sherri è una saracinesca. Il suo successivo tentativo, invece, manda il Napoli alla bandierin

38' - Olivera, appostato vicino al secondo palo, impatta di testa da corner ma non trova la porta

25' - Raspadori serve in area Lukaku che, mentre sta andando al tiro, si vede arrivare Mina che in scivolata manda la palla in calcio d'angolo

15' - Grande occasione per il Napoli: prima Rrahmani trova la respinta di Sherri molto attento, poi un difensore sardo si ripete sul successivo tentativo di McTominay. Davvero una grande parata dell'estremo difensore di Nicola

12' - Di Lorenzo sfonda in area da destra e mette in mezzo per Lukaku, ma Sherri anticipa e manda in angolo

10' - Un errore di Augello dà il là a Spinazzola, che imbuca in area per Gilmour che viene stoppato ottimamente da Sherri. La sfera poi arriva a Politano, che non inquadra la porta da buona posizione

5' - Subito Napoli pericoloso: Raspadori sfrutta un rinvio corto di Adopo sugli sviluppi del corner e tenta il diagonale, finito fuori di poco

