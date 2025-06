Napoli-Cagliari: nuovi biglietti in vendita, settore ospiti superiore destinato a scuole e settore giovanile

Lo Stadio Diego Armando Maradona si tinge d'azzurro sognando di festeggiare lo Scudetto, il quarto della storia del Napoli. Che venerdì sera gioca in casa l'anticipo dell'ultima giornata di campionato in Serie A contro il Cagliari. La squadra allenata da Antonio Conte ha un punto di vantaggio sull'Inter campione d'Italia, in campo a Como in contemporanea sempre con calcio d'inizio alle ore 21. In caso di arrivo a pari punti, le due squadre si giocheranno il tricolore allo spareggio lunedì prossimo all'Olimpico di Roma. Intanto il club del presidente Aurelio De Laurentiis annuncia una nuova disponibilità di biglietti per la gara Napoli-Cagliari.

IL COMUNICATO - SSC Napoli comunica che, in vista della gara Napoli-Cagliari e in accordo con la Questura di Napoli, il settore Ospiti Superiore sarà destinato alle attività sociali che il Club ha promosso durante l’intera stagione con scuole e settore giovanile.

Pertanto, si renderà disponibile un numero limitato di posti nel settore Distinti Inferiori, che saranno messi in vendita a partire da oggi, giovedì 22 maggio, alle ore 12:00.

Per tutte le informazioni relative a prezzi e modalità di acquisto, si invita a consultare il comunicato ufficiale dedicato alla gara.