Napoli, Cajuste a un passo dal Besiktas

Il centrocampista Jens Cajuste, rientrato dal prestito all'Ipswich Town è pronto a lasciare nuovamente Napoli in direzione Turchia

Il suo ricordo a Napoli è purtroppo per lui legato alla disastrosa stagione iniziata con Rudi Garcia, proseguita con Mazzarri e terminata con Calzona e per Jens Cajuste, dopo un anno di prestito in Premier League, le porte per un nuovo addio al club azzurro si stanno riaprendo senza grossi rimpianti. Antonio Conte ha dato il benestare alla sua cessione un anno fa e non ha cambiato idea per la prossima per questo, in queste ore, si sta facendo sempre più viva la trattativa per portarlo al Besiktas.

Centrocampista svedese classe 1999 in questa stagione all'Ipswich Town ha concluso l'annata con 33 presenze fra Premier League, FA Cup e Carabao Cup condite con 1 goal e 1 assist. L'operazione era stata conclusa in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni, ma la retrocessione in Championship del club ha spento ogni possibilità di permanenza in Inghilterra.

Oggi su di lui c'è il Besiktas che, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sta trattando con il Napoli per un'ulteriore operazione in prestito oneroso, a 1 milione di euro, ma con diritto di riscatto più basso a 6,5 milioni di euro che si può trasformare in obbligo allo scattare di determinate condizioni.