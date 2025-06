Napoli campione d'Italia, in città si scatena la festa: il bilancio dei feriti

Una decina di rapine, diverse aggressioni e tanti feriti. E' questo il bilancio delle criticità registrate nella notte a Napoli durante i festeggiamenti per la vittoria del quarto scudetto degli azzurri. Lo riporta l'Ansa. Sono ben 39 le persone ferite durante la festa scudetto, che si sono fatte refertare - riferisce l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate - negli ospedali Vecchio Pellegrini e San Paolo. Molti tifosi hanno dovuto richiedere le cure del caso per via delle ustioni riportate a causa dell'utilizzo di fuochi d'artificio e altri oggetti pirotecnici. Come riferisce sempre l'Ansa, il dato dei feriti è relativo ai soli due ospedali citati.

Sono, invece, una decina le rapine che si sono verificate in città nella notte dei festeggiamenti e sette le aggressioni denunciate. Danneggiata anche la fontana del Carciofo presa d'assalto dai tifosi nonostante le reti metalliche di protezione apposte dal Comune. In manette è, poi, finito anche il tiktoker Michele Napolitano, che ha avuto una colluttazione con i carabinieri, dopo esser stato visto lanciare una una pistola nei giardini di Molosiglio.

Il Quotidiano Nazionale riporta inoltre che secondo i dati ufficiali forniti dall’ASL Napoli 1 e dalla protezione civile, nella notte tra il 23 e il 24 maggio 2025, oltre 120 persone sono state soccorse negli ospedali cittadini, nelle tende di primo soccorso allestite in punti strategici come Piazza del Plebiscito e Piazza Dante, e dalle ambulanze del 118.