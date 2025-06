Napoli, c'è il sì di Lucca: incontro per l'intesa con l'Udinese. E intanto partono i contatti con Nunez

Il Napoli non smette di sognare in grande. L’arrivo di Kevin De Bruyne è solo l’avvio di una campagna trasferimenti che Aurelio De Laurentiis vuole sia assolutamente importante in vista di una stagione che vedrà gli azzurri tornare a disputare la Champions League da campioni d’Italia in carica. La verità, infatti, è che la dirigenza partenopea sta lavorando con determinazione per regalare numerosi colpi per puntellare la rosa che sarà a disposizione di Antonio Conte.

C’E’ IL SI’ DI LUCCA – Il reparto offensivo dei partenopei vedrà senz’altro l’arrivo di un altro grande bomber che si andrà ad affiancare alla punta belga Romelu Lukaku. E come riportato da Sky Sport, il Napoli sta provando con insistenza ad acquistare Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano ha già dato il suo okay alla destinazione, ma ora andrà cercata e poi trovata l’intesa economica con l’Udinese. Le parti si incontreranno nel corso della prossima settimana per raggiungere un accordo.

E POI C’E’ NUNEZ – Ma il nome di Lucca non è l’unico sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna. Come svelato da Fabrizio Romano, c’è da seguire e mantenere monitorata la pista che porta a Darwin Nunez. Il centravanti darà sicuramente l’addio al Liverpool nel corso dell’estate, con la Saudi Pro League pronto a ricoprirlo d’oro. Il Napoli ha contattato l’entourage del giocatore, inserendolo nella shortlist dei possibili arrivi nel reparto offensivo. Presto seguiranno dei colloqui con Nunez che è aperto a sondare sia le destinazioni saudite che quelle europee.