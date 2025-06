Napoli, comunicato ufficiale sul mercato: il messaggio

Il Napoli lancia un messaggio particolare sul calciomercato, per evidenziare l'unità d'intenti fra tutte le componenti del club campione d'Italia: proprietà, dirigenza e tecnico.

IL COMUNICATO - Il Napoli ringrazia i giornalisti, i capi redattori e i direttori di tutti i media per l’attenzione verso la società. Ci teniamo a sottolineare che è sempre ed unicamente il NAPOLI che fa il mercato e non unilateralmente Il presidente o il direttore sportivo o l'allenatore. De Laurentiis, Manna e Conte condividono le scelte, ma è il NAPOLI CHE FA IL MERCATO.

L'INTERVISTA - Al Corriere della Sera in edicola venerdì l'allenatore Antonio Conte aveva parlato così del presidente Aurelio De Laurentiis: "Nel nostro incontro ci siamo chiariti, parlare è stato fondamentale. Lui ha capito gli errori o comunque le situazioni che devono essere migliorate".

IL PRECEDENTE - Nello scorso mercato invernale il Napoli ha ceduto Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro, ingaggiando al suo posto Noah Okafor dal Milan in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante georgiano ha segnato 7 goal e servito 8 assist in 27 presenze con il PSG, mentre lo svizzero ha raccolto 4 presenze per un totale di soli 36 minuti giocati.