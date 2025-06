Napoli, Conte: "Atalanta più forte di noi, ha una rosa che fa paura. Non dobbiamo vergognarci di pensare..."

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha analizzato la pesante sconfitta casalinga, al Maradona, contro l’Atalanta di Gasperini per 3-0. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. , allenatore del, ha analizzato la pesante sconfitta casalinga, al Maradona, contro l’Atalanta di Gasperini per 3-0. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. IMPEGNO - “Devo essere molto sincero, credo che la squadra abbia performato nella giusta maniera. Ci sono delle situazioni sui gol che alla fine hanno fatto la differenza e potevamo fare meglio. Nulla da dire alla squadra a livello di impegno, di voglia. Le statistiche sono molto equilibrate, abbiamo fatto una gara alta di pressione e abbiamo speso tanto a livello di energie". ATALANTA PIÙ FORTE - “Fino ad adesso non abbiamo fatto bene, ma benissimo. Abbiamo incontrato una squadra forte, più forte di noi in questo momento e l'avevo detto in conferenza, non per mettere le mani avanti, ma io analizzo le situazioni. L'Atalanta è da tanti anni che sta facendo un percorso, da tanti anni va in Champions, ha una rosa strutturata in maniera tale che deve far paura e tutti quanti. Noi dobbiamo prendere questo tipo di partite e valutarle perché fanno parte di un percorso. Non dimentichiamo che loro l'anno scorso loro sono arrivati in Champions e noi decisimi. Loro fanno le coppe e noi no, sono più strutturati". PUNTO DI RIFERIMENTO - “Non ci dobbiamo vergognare se pensiamo che possano essere un punto di riferimento per noi. C'erano delle situazioni preparate, uomo contro uomo sappiamo che l'Atalanta è molto forte, è mancato l'ultimo passaggio, il tiro preciso, cosa che invece l'Atalanta ha avuto. Loro sono stati molto più bravi in alcune situazioni". Conte poi è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto alle domande dei cronisti presenti:

"Bisogna sempre valutare l'avversario che affronti. Ho poco da rimproverare ai ragazzi per quello che hanno messo in campo. Ci sta se una squadra è più forte, non abbiamo perso perché è venuta meno la voglia e l'applicazione. I ragazzi hanno dato tutto cercando di andare oltre l'ostacolo che era molto alto, oggi era molto alto e siamo sbattuti. Loro sono più avanti. l'Atalanta ha vinto l'EL contro un avversario imbattuto come il Bayer Leverkusen. Con pazienza e voglia di lavorare si può creare una realtà come loro, che piaccia o non piaccia sono una realtà come le solite note. Potevamo essere migliori sui gol ma complimenti a loro, bisogna fare solo i complimenti e non fare chiacchiere".

HO DETTO LA VERITÀ - "Quando parlo dico la verità e non lo faccio per piangere, odio le bugie e dire cose che non penso. Che piaccia o no dico sempre la verità. Siamo qui per lavorare e cercare di ricostruire una situazione, l'ha detto anche il presidente a inizio anno. Ci deve essere un lavoro, ci vuole calma e pazienza. Con 11/11 l'anno scorso con giocatori non scarsi siamo arrivati decimi. Le difficoltà ci saranno e non devono buttarci a terra. Ci vogliono le battute di arresto come oggi, se sei sportivo alzi le mani e dici di aver perso contro una squadra più strutturata e forte. Faremo un percorso, non dobbiamo vedere gli eccessi. Oggi è la dimostrazione che in questo momento l'Atalanta è più forte di noi, ma questo non significa che a fine anno non saremo noi più forti. Proveremo a migliorare e ad alzare il livello".

AGGETTIVO - "Un Napoli generoso, che ha cercato di contrastare una squadra forte anche dal punto di vista fisico. La differenza c'è stata nella parte finale, loro sono stati chirurgici, a noi è mancata la parte finale e la rifinitura. In alcune situazione potevamo fare meglio, ma non mi senti di dire niente ai ragazzi perché ho visto che hanno dato tutto".

CONTRACCOLPO - "Li può temere solo chi è fuori dalla realtà, noi che siamo dentro che contraccolpi dobbiamo avere? La sconfitta sta parte del percorso, mi dà fastidio se avviene contro una squadra più debole, come è capitato. Facciamo una valutazione corretta perchè facciamo valutazioni all'esterno non reali e corrette. Io cerco di essere realista, l'Inter è ancora più forte e domenica ci misuriamo. Sappiamo che dobbiamo fare un percorso, se qualcuno pensa che non lo dobbiamo fare e che tutto si mette a posto mi viene da sorridere. Non siamo realistici e non capiamo alcune cose. Prima non eravamo fenomeni e oggi che abbiamo perso non siamo meno fenomeni di prima".