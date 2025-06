Napoli-Conte, brusca frenata: De Laurentiis ha già scelto il nuovo allenatore

Brusca frenata per Antonio Conte. È questa la notizia data oggi da Radio Kiss Kiss, secondo cui adesso Aurelio De Laurentiis sta ragionando su altri profili per la panchina.

Secondo quanto riferito, fornendo ulteriori dettagli sulla vicenda, il Napoli ha deciso di non affondare il colpo su Conte e quindi, dopo una serie di riunioni, si è deciso di virare su altri profili. L’unica speranza per Conte è una presa di posizione del presidente, un colpo di teatro che al momento è difficilmente ipotizzabile. A oggi, il Napoli ha già scelto il direttore sportivo (ovvero Manna) e, sempre secondo Radio Kiss Kiss, ha già deciso anche l’allenatore, ma non può comunicarlo perché è sotto contratto con un altro club.

Intanto, Antonio Conte è attratto dalla possibilità di tornare in Premier League: contatti costanti con il Chelsea.