Napoli, Conte è deluso: il retroscena sulle ultime ore di mercato. Manna corre ai ripari: Zhegrova più Sudakov

Sedotto e poi abbandonato da Alejandro Garnacho, il Napoli si è affannato nelle ultime 72 ore della sessione invernale di calciomercato alla ricerca di un rinforzo che potesse acuire il colpo subito dall’addio di Kvicha Kvaratskhelia. Giovanni Manna aveva in pugno il talento, discontinuo, di Alain Saint-Maximin che però poi non è arrivato anche per problematiche burocratiche. L’idea Noah Okafor, non propriamente una prima scelta, era nata una decina di giorni prima e si è conclusa poi grazie all’intermediazione di Federico Pastorello e Miguel Alfaro, bravi a costruire un’operazione complessa con il Milan in 4/5 ore.

CONTE ARRABBIATO - Da Garnacho a Zegrova, passando anche per Adeyemi e Saint-Maximin, per poi finire a Okafor. La gestione e le difficoltà incontrate dal club per il post-Kvaratskhelia hanno creato un certo fastidio nel tecnico Conte. Com’è normale che sia considerando che il Napoli si sta giocando lo scudetto con l’Inter e lo vorrebbe fare al meglio delle proprie potenzialità. Ma è stata l’ultima ora a far arrabbiare definitivamente l’allenatore salentino quando gli era stato chiesto un parere sulla possibile cessione di Ngonge dopo che lui stesso aveva posto il veto qualche giorno prima. Delusione forse più che arrabbiatura, ma il succo non cambia.

FEELING CON ZHEGROVA - Okafor ha una chance importante, quasi inaspettata: dimostrare il suo valore in una squadra che viaggia come una macchina perfetta. Può convincere il Napoli che, dopo aver versato nelle casse del Milan 2 milioni di euro per il prestito semestrale, ha diritto a un’opzione per l’acquisto a 23 milioni di euro. Attenzione però a Zhegrova: le prestazioni, e i gol, offerte in Champions League hanno colpito tanto il Napoli che ci ha provato a gennaio e ci riproverà in estate forte di un grande feeling con l’agente e il giocatore stesso. Manna lo ha messo in cima alla lista della spesa insieme al centrocampista offensivo ucraino dello Shakhtar Donetsk Sudakov.