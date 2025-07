Napoli, Conte ha perso tutte le certezze: i numeri e i motivi dietro la crisi

Se tre pareggi consecutivi fanno una prova, la sconfitta è la conferma definitiva che certifica il momento di crisi che sta vivendo il Napoli in queste ultime giornate. La formazione allenata da Antonio Conte ha perso 2-1 con il Como e non è riuscita a sorpassare l’Inter – che ieri sera si era imposto 1-0 con il Genoa. Un buco nell'acqua che è costato agli azzurri la vetta della classifica, a meno di una settimana dalla sfida scudetto tra le prime due della classe.

Nell’ultimo mese, le statistiche certificano che per il Napoli si è accesso più di un campanello d’allarme. Gli azzurri, infatti, non vincono in campionato dal 25 gennaio e nelle ultime quattro hanno collezionato solamente 3 punti (tre pareggi con Roma, Lazio e Udinese, che si aggiungono alla sconfitta odierna con il Como).

Ora è crisi, il Napoli cede il passo in vetta all'Inter: Conte ko 2-1 a Como, Inzaghi 1°

IL CONFRONTO – Dati alla mano, ci si accorge di come il Napoli sia calato di livello, tanto che il confronto con l’Inter, nelle ultime sette giornate, non regge. I nerazzurri hanno, infatti, collezionato 16 punti, contro i 12 del Napoli, che hanno permesso a Simone Inzaghi di sorpassare Antonio Conte in classifica. Un sorpasso con vista sulla sfida scudetto che, andrà in scena sabato alle 18, e ci dirà tanto in termini di lotta per il tricolore.

Como-Napoli, le pagelle di CM: Paz poesia in movimento, Diao letale con le big. Lukaku invisibile, Rrahmani horror​

FINO A UN CERTO PUNTO – Nel post gara, poi, Conte si è detto dispiaciuto per non essere riuscito a trasmettere la carica giusta dal punto di vista mentale ai suoi, sottolineando, però, come le sue capacità da allenatore possano arrivare fino a un certo punto: “E' un discorso di step che dobbiamo fare, c'è bisogno di tempo. Non abbiamo fatto bene, dispiace, io sono l'allenatore e devo lavorare sul lato mentale, però so anche che arrivi fino a un certo punto”.

Napoli, Conte: "Flop sul piano mentale, io posso arrivare solo fino a un certo punto"

TRA MERCATO E INFORTUNI – L’unica buona notizia di questa domenica per i tifosi del Napoli, è che il mese di febbraio è finito. Il contraccolpo della sessione invernale di calciomercato ha, infatti, lasciato strascichi tutt'altro che indifferenti in casa azzurra, coni partenopei che hanno prima perso Kvaratskhelia - che si è trasferito al PSG - e poi Neres - per infortunio - l’uomo designato da Conte per prendere in eredità la fascia lasciata vacante dal georgiano. Come se non bastasse, si è spento anche Lukaku (che non segna dalla partita con la Juve dello scorso 25 gennaio). Il tecnico salentino ha, quindi, perso le certezze ed è stato costretto a dover ridisegnare tatticamente una squadra che fino a qualche giornata fa funzionava in maniera quasi impeccabile.

