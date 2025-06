Napoli, Conte non si presenta alle interviste. Stellini: "E' morto un nostro piccolo tifoso". Anguissa gli aveva dedicato un gol

Il tecnico azzurro non ha partecipato al consueto momento delle interviste preferendo mandare al suo posto lo storico vice Christian Stellini. Che sui motivi dell'assenza di Conte ha fornito, sempre a DAZN, ha prontamente spiegato: “negli ultimi tempi”.

Christian Stellini ha poi proseguito: “Siamo molto colpiti da questo lutto, perché anche stasera abbiamo provato a regalare una gioia a questo bimbo e alla sua famiglia e lui ci ha trasmesso grande forza in questi mesi. Il mister non se l'è sentita di venire a parlare. Noi mandiamo un messaggio di vicinanza alla sua famiglia e a tutti i bambini che soffrono”. Il piccolo Daniele accompagnava spesso i suoi idoli, facendo visite negli spogliatoi o partecipando - quando possibile - ai ritiri della squadra; inoltre era in rapporti molto stretti pure con Antonio Conte e col presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

A dimostrazione del rapporto di grande vicinanza tra il Napoli e la famiglia del piccolo Daniele, in occasione della partita vinta sul campo del Genoa dello scorso 21 dicembre uno degli autori dei gol azzurri, il centrocampista camerunese Franck Zambo-Anguissa aveva dedicato la sua esultanza al bimbo, mostrando a favor di telecamera un polsino con la scritta "Forza Daniele", indossato anche nel match contro la Fiorentina.