Napoli, Conte resta: l'annuncio di De Laurentiis, niente Juventus

Niente ritorno alla Juventus per Antonio Conte, che rimane al Napoli. Dopo l'incontro di martedì con il presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico salentino si è convinto a restare nel club dove ha appena vinto lo Scudetto, il quarto nella storia degli azzurri, il quinto personale per Conte dopo i tre vinti sulla panchina della Juventus e quello conquistato allenando l'Inter.

INCONTRO DECISIVO - Nella serata di oggi (giovedì), Conte ha incontrato di nuovo il Napoli: il vertice si è tenuto con il presidente Aurelio De Laurentiis, con l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e con il direttore sportivo Giovanni Manna. L'allenatore ha confermato la volontà di restare, iniziando a programmare la prossima stagione. Per lui sarebbe in arrivo anche un aumento d'ingaggio, attualmente fissato a 6,5 milioni di euro netti all'anno più bonus: il più alto tra i tecnici in Italia al pari di quello di Simone Inzaghi all'Inter.

GLI ANNUNCI - Alle ore 22 è arrivato l'annuncio del Napoli su Instagram: "Con Te AG4AIN!". Invece il presidente Aurelio De Laurentiis ha scritto su X: "Avanti tutta. Più forti di prima!". Lo stesso De Laurentiis ha poi aggiunto: "Ci aspetta una stagione importante. Una Coppa Italia da protagonisti, una Champions nuova per noi, una Supercoppa. Uno scudetto da difendere. Conte è una garanzia, lo asseconderò in tutto ciò che vorrà fare per aumentare la forza del Napoli e per i migliori risultati". Queste invece le parole di Antonio Conte: "Ogni fine stagione ci sono sempre dei confronti tra allenatore e club, per valutare l’annata e per capire se ci sarà la stessa visione per il futuro, la stessa visione per conseguire vittorie. La visione è la stessa, si continua perché siamo persone serie. Ci siamo parlati, abbiamo valutato la stagione, le cose positive e negative. Aver festeggiato uno Scudetto è stato bello e incredibile. C’è voglia di continuare a costruire basi solide per il Napoli, nella stessa direzione per rendere orgogliosi i napoletani“.