Conte ha ri-trasformato Lukaku: l'uomo che "sparisce" nei big-match li sta decidendo tutti. Manca solo l'Inter...

Ancora una volta Romelu Lukaku, ancora una volta decisivo, ancora una volta trascinatore di un Napoli che vince anche contro la Juventus e si lancia una volta di più in vetta alla classifica di questa Serie A. Quando Antonio Conte quest'estate spinse così tanto per avere l'attaccante belga nuovamente sotto la sua gestione per sostituire l'ormai certo partente Victor Osimhen, aveva in mente esattamente questo momento della stagione. L'allenatore salentino sperava all'epoca che l'impatto del suo fedelissimo in questa squadra potesse essere fondamentale per poter competere nella lotta scudetto, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un rendimento così. Quella scelta, infatti, fu definita da molti come "legata a un ricordo passato", un ricordo di quello che fu ai tempi dello scudetto vinto con l'Inter. Oggi invece, la certezza è che, ancora una volta, Conte ha avuto ragione al 100%.



"SPARIVA NEI BIG MATCH" - Negli occhi dei tifosi - sì, anche di quelli napoletani - non c'era infatti questa versione di Lukaku. Il ricordo che l'ex Chelsea aveva lasciato era infatti quello dell'anno tutt'altro che felice vissuto con la maglia della Roma addosso. La stagione in giallorosso guardando i freddi numeri in realtà non è del tutto da cestinare dato che si concluse con 21 gol e 4 assist in 47 partite, ma solo 13 di questi segnati in Serie A. Quello che però più pesava in estate sulla sua valutazione era la nomea che il belga si portava dietro, sposata da tantissimi addetti ai lavori e che voleva Lukaku come un attaccante che "sparisce nelle partite che più contano" o meglio che non riesce ad incidere risultando quasi dannoso.

CONTE L'HA TRASFORMATO - Conte ha scommesso su di lui consapevole che, come già successo all'Inter, Lukaku grazie al suo lavoro e al suo modo di far giocare le squadre non solo potesse risultare fondamentale per i compagni e nelle partite con le piccole, ma che potesse anche tornare decisivo negli scontri diretti e lui sta rispondendo presente. Dei 9 gol più 6 assist segnati finora, infatti, 5 reti e 1 passaggio vincente sono arrivati nelle partite più tese (Milan, Roma, Fiorentina, Atalanta e Juventus) in quei big match capaci di indirizzare la stagione.

MANCA SOLO L'INTER - I rigori ci sono, sia chiaro, ma non tutti li sanno calciare e segnare. E soprattutto non tutti hanno la personalità di prendersi la responsabilità nei momenti che più contano e che più sono decisivi come accaduto contro la Juventus (con tanto di dito portato alla bocca per zittire i tifosi avversari). Sul suo taccuino ora manca soltanto l'Inter (3 partite giocate contro e 3 volte a secco senza aver mai vinto), col big match cerchiato in rosso il prossimo 2 marzo. Conte lo ha ri-trasformato, Lukaku è tornato decisivo e il Napoli oggi può viaggiare spedito in vetta, coltivando il sogno scudetto.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui