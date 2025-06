Napoli, Conte convinto a restare: rivivi la giornata con l'incontro decisivo

Antonio Conte ha deciso di restare al Napoli. Dopo l'incontro di martedì della durata di tre ore con il presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico salentino si è convinto a restare nella società con la quale ha appena vinto lo Scudetto, il quarto per la storia degli azzurri, il quinto personale per Conte dopo i tre vinti sulla panchina della Juventus e quello conquistato allenando l'Inter.

INCONTRO DECISIVO - Nella serata di oggi (giovedì), Conte ha incontrato di nuovo il Napoli: il vertice si è tenuto con il presidente Aurelio De Laurentiis, con l'ad del club azzurro, Andrea Chiavelli, e con il ds Giovanni Manna. L'allenatore avrebbe confermato la volontà di restare, iniziando a programmare la prossima stagione.

GLI ANNUNCI - Alle ore 22 è arrivato l'annuncio del Napoli su Instagram: "Con Te AG4AIN!". Invece il presidente Aurelio De Laurentiis ha scritto su X: "Avanti tutta. Più forti di prima!".

LE MOSSE PER CONVINCERE CONTE - Per la scelta del tecnico di dire no alla Juventus e sì alla permanenza a Napoli sono stati decisivi quattro elementi: l'imponente rilancio in sede di programmazione del mercato effettuato dal presidente del Napoli campione d'Italia, Aurelio De Laurentiis (l'arrivo quasi ufficiale di Kevin De Bruyne, l'idea concreta Jonathan David e non solo), l'offerta di aumento dell'ingaggio allo stesso Conte, il ruolo dello staff del tecnico e il calore della piazza partenopea. Per contraltare, un ruolo lo ha giocato anche l'impasse nella quale si trova ora la Juventus dal punto di vista del restyling societario, uno stallo che ha messo in allarme Conte.

L'AUMENTO A CONTE - Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Napoli ha offerto ad Antonio Conte un adeguamento del contratto, un aumento dell'ingaggio per convincerlo a portare avanti il progetto azzurro. Oggi l'ex allenatore di Juventus e Inter percepisce uno stipendio di 6 milioni di euro più bonus a stagione.

IL RUOLO DELLA PIAZZA E DELLO STAFF - Come detto, Conte è stato aiutato nella sua scelta dall'entusiasmo della piazza per la conquista dello Scudetto, un clima di festa che ha conquistato l'allenatore, e dalle 'pressioni' degli uomini più importanti del suo staff, in primis il fidato Team Manager Gabriele Oriali, con Conte all'Inter, in Nazionale e al Napoli. Per Oriali, ex bandiera interista, un passaggio alla Juventus sarebbe stato impensabile. Importante, infine, anche il ruolo esercitato da alcuni giocatori, come Romelu Lukaku ("Farò di tutto per convincerlo a restare"), e dalla famiglia di Conte, che ha trovato a Napoli un ambiente ideale.

