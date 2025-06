Napoli, Conte verso l'addio: c'è la data dell'incontro con De Laurentiis. Allegri in pole per sostituirlo

Dopo il quinto campionato vinto in Serie A, Antonio Conte sembra sempre più destinato a lasciare il Napoli a un solo anno dall'arrivo alla corte di De Laurentiis. Si va verso la fine del rapporto tra il tecnico salentino e il patron degli azzurri e ci sarebbe anche la data dell'incontro decisivo. SETTIMANA CALDA - Come riporta Sky Sport, dopo la visita al Papa della squadra di martedì 27 maggio, si terrà un incontro tra Conte e De Laurentiis per il fare il punto della situazione. Le sensazioni, tuttavia, vanno in direzione della separazione. Senza strappi o rotture. Sono scelte che non riguarderebbero solo il lato economico o legato al mercato. Con Conte che, come raccolto da calciomercato.com, sarebbe sempre più orientato a tornare alla Juventus a distanza di 11 anni dall'addio, a sorpresa, nell'estate del 2014. Quando, a Torino, fu sostituito proprio da Allegri.IL FUTURO DI ALLEGRI LEGATO A CONTE: BLOCCATO DAL NAPOLI, MA TARE INSISTEL'ALTERNATIVA - La prima scelta di De Laurentiis per sostituire Conte sarebbe Massimiliano Allegri. Come accaduto già alla Juventus, il tecnico toscano arriverebbe a sostituirlo dopo uno scudetto vinto. Su Max, tuttavia, ci sarebbe anche il Milan, con Igli Tare che, nei giorni scorsi, lo ha contattato. Il futuro direttore sportivo rossonero deve colmare un ritardo importante nella corsa ad Allegri, ma la partita entrerà nel vivo la prossima settimana. Il Napoli vuole giocare d'anticipo ed è in vantaggio. L'obiettivo è chiudere al più presto per evitare inserimenti di altre squadre, tra cui i rossoneri, con Max che vuole scegliere al più presto il progetto da cui ripartire.