Napoli, Conte vuole due colpi in difesa: tutti gli obiettivi

Chiuso il colpo Kevin De Bruyne e senza fretta alcuna per il futuro, il Napoli continua a sondare il mercato tenendo aperti numerosi fronti di trattativa. C'è però un reparto in particolare dove Antonio Conte, autentico leader del progetto sportivo azzurro, ha chiesto rinforzi con tempistiche ridotte poiché è quello su cui più si dovrà lavorare: la difesa. E nel reparto l'idea dell'allenatore salentino è quella di inserire non uno, ma due colpi oltre al già certo arrivo di Marianucci dall'Empoli.

L'EREDE DI JUAN JESUS - Conte vuole un centrale che sia in grado di gicoare sia a 3 che a 4 e che si sposi al meglio con Alessandro Buongiorno. Il nome forte è quello di Sam Beukema, ma il Bologna non fa sconti. Le alternative "italiane" riguardano Hien e Scalvini in casa Atalanta, ma anche da Bergamo arrivano richieste top per i due cartellini. E allora spazio ad alternative esotiche ma più pronte rispetto a Rafa Marin. Il nome di Aymeric Laporte fatto da As potrebbe essere la chiave giusta dato che il centrale vuole lasciare l'Al-Nassr e tornare in Europa.

IL VICE-DI LORENZO - Oltre a un centrale puro Conte ha chiesto alla società la possibilità di arrivare il prima possibile anche ad un esterno destro difensivo puro. Giovanni Di Lorenzo rimarrà capitano e imprescindibile, ma la doppia competizione richiede almeno un sostituto all'altezza per un'alternanza fisiologica. La trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez si è fermata aspettando la fine dell'Europeo Under 21, ma è lui il preferito di Manna.