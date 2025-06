Napoli, Conte: "Neres è recuperato, Anguissa da valutare. Sarebbe da folli non pensare allo scudetto"

Al termine della sosta il Napoli deve affrontare subito la delicata sfida contro il Milan. Alla vigilia dell'incontro del Maradona, in programma domenica 30 marzo alle 20:45, è intervenuto in conferenza stampa Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni NERES E GLI INFORTUNATI - "Era fuori da più di un mese e mezzo. Abbiamo lavorato con lui, abbiamo fatto anche un'amichevole. Ho visto miglioramenti importanti. E' un momento particolare, bisogna scegliere i migliori in questo momento come forma, garanzia anche dal primo minuto. Neres è completamente recuperato, ha fatto grandi miglioramenti e giocherà, ma non so se dall'inizio. Sapete quanto è importante per noi. Recuperarlo al 100% era fondamentale. Le nazionali ci hanno portato qualcosa di negativo perché Anguissa ha avuto un affaticamento all'adduttore, perciò non ha giocato col Camerun. Ha fatto due allenamenti con noi e monitoriamo bene la situazione. Spinazzola giovedì contro la Puteolana ha ricevuto un colpo al quadricipite ed è fuori, non s'è più allenato con noi". OKAFOR - "Ha avuto un problema agli adduttori ed è stato fuori due giorni. Ha fatto allenamento ieri e rifinitura. Deve sopportare dei carichi e sta facendo un po' fatica. Ho calciatori che dopo 8 mesi hanno ottime conoscenze tattiche, ma non possiamo aspettare. Chi è più indietro deve mettersi al passo". SCUDETTO - "A 9 giornate dalla fine a tre punti è folle non fare un pensiero allo scudetto. Siamo lì, nessuno ci avrebbe mai creduto, ma dobbiamo crederci, sapendo che sarà duro anche il piazzamento in Champions League. La pressione deve darci orgoglio: significa che stiamo lottando per un obiettivo importante. I tifosi ci hanno abituato bene: i ragazzi hanno bisogno del tifo. Domani ci sarà da soffrire: abbiamo rispetto, paura mai".MILAN - Sarebbe un problema se non avessi le idee chiare su chi schierare domani. Affrontiamo una squadra che era partita per vincere lo scudetto. A gennaio si sono rinforzati con giocatori forti e hanno un grande allenatore. Domani ci sarà da soffire: tanto rispetto, paura mai". OLIVERA - "Ha giocato tutta la partita con l'Argentina e poi 60 minuti con la Bolivia. Si è allenato bene ed è a disposizione". RISULTATI - "Nell'ultimo periodo avremmo meritato qualcosa di più. Spesso ci si collega ai risultati per valorizzare le prestazioni. Ho rivisto la partita on il Venezia e meritavamo di vincere, ma cerchiamo sempre di migliorare e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento per 95 minuti. Dobbiamo adeguarci alla partita: non è facile, ma fa parte del percorso di crescita".