Napoli, continua la trattativa per Nunez: il Liverpool chiede 65 milioni, la strategia di Manna

Il Napoli continua a sognare in grande e porta avanti la trattativa per regalare il centravanti del Liverpool Darwin Nunez a mister Antonio Conte. Dopo che negli scorsi giorni il centravanti uruguaiano classe 1999 aveva dato il proprio ok alla squadra partenopea, come riferisce Fabrizio Romano prosegue la trattativa tra le parti.

La novità sta nelle pretese economiche del club inglese, che chiede circa 65 milioni di euro per lasciar partire l'attaccante uruguaiano. Il Napoli dalla sua parte sta cercando di lavorare sulla struttura dell'accordo e sulla fattibilità dell'operazione, convinto di poter regalare a Conte un colpo stellare in attacco.

NUNEZ IN ROSSO - Arrivato dal Benfica per 85 milioni di euro nel mercato estivo del 2022, Darwin Nunez ha segnato 40 goal in 143 presenze con la maglia dei Reds. Vincendo una Premier League, una coppa di lega inglese e una Supercoppa d'Inghilterra

FATTORE OSIMHEN - Per cercare di portare avanti la trattativa, il Napoli dovrà aspettare l'addio di Victor Osimhen, per cui si sta muovendo con grande insistenza l'Al Hilal di Simone Inzaghi, pronto a sborsare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria per assicurarsi il bomber nigeriano. Una volta sbrogliata la situazione Osimhen, quindi, il club campione d'Italia potrà puntare tutto su Nunez.

LA BENEDIZIONE - Di recente, poi, Walter Gargano, ex centrocampista partenopeo e compagno dell'attaccante del Liverpool al Penarol tra il 2017 e il 2019, ha svelato un importante retroscena su Nunez: "Gli ho parlato e mi ha detto che vuole venire subito, sta aspettando di chiudere col Napoli. E’ un piacere enorme per me se verrà, sapendo che c’è anche Mathias Olivera".