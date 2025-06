Napoli, David si avvicina: un altro colpo per provare a convincere Conte

Pausa di riflessione tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Dopo il faccia a faccia di martedì a Roma, le parti si sono prese del tempo prima di prendere una decisione definitiva per la panchina nella prossima stagione. L'allenatore campione d'Italia è tentato dalla possibilità di tornare alla Juventus, ma il presidente del club partenopeo sta cercando di convincerlo a restare anche con una campagna acquisti estiva all'altezza della Champions League.

Il primo grande nome in entrata è il centrocampista belga Kevin De Bruyne, 34 anni il prossimo 28 giugno, che a fine mese si svincola a parametro zero dal Manchester City essendo in scadenza di contratto. Stessa situazione per l'attaccante canadese Jonathan David (classe 2000), che ha già annunciato l'addio ai francesi del Lille. Sulle sue tracce ci sono pure Inter e Juventus, ma finora il Napoli ha presentato l'offerta migliore economicamente ed è al lavoro per concludere l'affare in tempi brevi per evitare il rischio di ulteriori rilanci da parte della concorrenza. In questo senso sono previsti nuovi contatti già in giornata.

Per il resto il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per rinforzare la squadra con almeno un colpo per reparto: un difensore centrale (oltre al giovane italiano Luca Marianucci già prenotato da tempo e in arrivo dall'Empoli), un centrocampista e un esterno d'attacco tra l'argentino Alejandro Garnacho del Manchester United e il sudcoreano Lee Kang-in del Paris Saint-Germain.