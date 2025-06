Napoli vicinissimo a De Bruyne: l'offerta, le cifre e il costo totale. E in Germania lo accostano anche a Sané

Continua la festa del Napoli. Dopo l'ufficialità dello Scudetto, il quarto della storia del club, gli uomini mercato azzurri stanno stringendo per il primo colpo per la prossima stagione. L'indiziato numero uno è Kevin De Bruyne che, ora dopo ora, è sempre più vicino.

IL PRESSING - Come riporta Relevo, il centrocampista belga è a un passo. Il Napoli gli avrebbe offerto una nuova proposta economica, ritoccata verso l'alto, che avrebbe fatto breccia nell'ex Chelsea. De Bruyne, è bene ricordarlo, si libererà a parametro zero dal Manchester City dopo una lunga parentesi in maglia Citizens e dopo non aver ricevuto una proposta per allungare la sua permanenza con la squadra di Guardiola. E ora De Laurentiis, pur non sapendo ancora se riuscirà a trattenere Conte sulla panchina, è pronto a farlo diventare il giocatore più pagato del Napoli.

CONTRATTO E BONUS - Questa la proposta del Napoli al giocatore: per lui sarebbe pronto un contratto di due anni da 6 milioni netti a stagione con annessa un'opzione per un terzo anno a 5 milioni di euro. A questo è da aggiungere anche un bonus alla firma di 10 milioni.

I COSTI - Un'operazione quindi che, per il computo totale, arriverebbe a 27 milioni di euro complessivi utili a tenerlo all'ombra del Vesuvio fino al 2028.

ALTRO COLPO? - Ma non è tutto perché, dalla Germania, accostano il Napoli anche a un altro giocatore di grande qualità. Secondo Sky Deutschland il club partenopeo avrebbe chiesto informazioni per Leroy Sané del Bayern Monaco. Il tedesco è in scadenza di contratto e piace anche a Galatasaray e in Premier League. Il Bayern Monaco vuole convincerlo a rinnovare ma i turchi in primi stanno provando a strapparlo alla Bundesliga. Gli hanno offerto un contratto di 10 milioni netti ma la corsa per prenderlo è ancora aperta. E a essa è iscritta anche il Napoli.