Dopo una lunga trattativa, che ora è a un passo dalla conclusione, Kevin De Bruyneè sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli e a mettersi a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione, in cui i partenopei dovranno difendere il Tricolore appena conquistato. Il centrocampista belga è reduce dal goal vittoria realizzato con la propria Nazionale nella sfida vinta 4-3 contro il Galles, valida per le Qualificazioni al Mondiale 2026.

ACCORDO TOTALE - Secondo quanto riportato dall'account X di Fabrizio Romano infatti sarebbe stato raggiunto un accordo totale tra le parti, che hanno completato tutta la documentazione necessaria. L'ormai ex giocatore del Manchester City firmerà un contratto biennale, con opzione per la terza stagione con i Campioni d'Italia in carica e le visite mediche sono previste giovedì.

MONDIALE PER CLUB - ​Il classe '91, che nella stagione in corso ha disputato 40 partite tra tutte le competizioni con 6 seti segnati e 8 assist, ha inoltre dichiarato che non prenderà parte al Mondiale per Club al via nella notte italiana tra il 14 e il 15 giugno: "Non ha alcun senso. Dovrò prendermi cura di me stesso perché se mi infortunassi al Mondiale per Club, cosa farei? Nessuno si prenderebbe cura di me. Quindic’è una grande possibilità che non giocherò la competizione".

