Napoli, De Bruyne è ufficiale: "King Kev is here". L'annuncio di De Laurentiis: "Benvenuto Kevin"

Il Napoli ha chiusoil suo nuovo super colpo a centrocampo e dopo settimane di rumors e contatti oggi è ufficialmente iniziata l'era di Kevin De Bruyne in maglia azzurra. Il centrocampista belga, svincolato al 30 giugno 2025 dal Manchester City è pronto a firmare a parametro zero con il club di Aurelio De Laurentiis e oggi sosterrà le visite mediche di rito a Roma prima di recarsi presso la sede della FilmAuro per mettere nero su bianco la firma sul suo nuovo contratto. 16.36 - "KING KEV" - Al post del presidente ha fatto seguito quello della pagina ufficiale del Napoli: "King Kev is here".



Con un post sul suo profilo X, De Laurentiis ha ufficializzato l'arrivo di De Bruyne: "Benvenuto Kevin".De Bruyne è arrivato a casa di Aurelio De Laurentiis per la firma sul contratto.

13.50 - VISITE TERMINATE - Dopo circa 3 ore, sono terminate le visite mediche di De Bruyne a Villa Stuart. Ora è il momento delle firme.

11.30 - Ai media e ai giornalisti presenti a Roma Herwig De Bruyne, il papà di Kevin, ha spiegato i motivi che hanno spinto il figlio ad accettare la corte del Napoli: "Kevin è più interessato al lato sportivo, al poter giocare ad alti livelli. Una delle ragioni per cui ha scelto l'Italia è continuare a giocare ad alti livelli, ripeto è sempre stata la cosa più importante per lui. Se Conte ha inciso? Come detto per lui conta solo la questione sportiva, quindi...".

10.20 - FOLLA DI TIFOSI A VILLA STUART PER DE BRUYNE - Kevin De Bruyne è arrivato a Villa Stuart. Il centrocampista belga è stato accolto da una folla festante di tifosi napoletani che al grido "Kevin, Kevin, Kevin" lo hanno accompagnato all'ingresso della clinica.

09.20 - ORA LE VISITE MEDICHE A VILLA STUART - Una volta completata l'operazione di sbarco Kevin De Bruyne si recherà immediatamente presso la clinica Villa Stuart di Roma dove si sottoporrà alle visite mediche sportive di rito oltre che l'idoneità sportiva.

09.08 - ATTERRATO A FIUMICINO - Ci siamo, Kevin De Bruyne è ufficialmente atterrato in Italia. Il suo aereo è infatti atterrato presso l'aeroporto di Roma Fiumicino alle 9.08.

09.00 LE CIFRE E I DETTAGLI - De Bruyne, se tutto andrà per il meglio, firmerà un contratto della durata biennale con opzione di rinnovo per un terzo anno a circa 6 milioni di euro netti a stagione. In più per il centrocampista classe 1991 scatterà un bonus alla firma consistente che dovrebbe toccare i 10 milioni di euro al netto delle commissioni.