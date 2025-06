Napoli, De Laurentiis sul futuro di Conte: "Se vuole restare dico welcome, ma non voglio costringere nessuno"

Dopo il successo del Napoli sul Cagliari e la conseguente vittoria del quarto scudetto, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato a DAZN:



SERENITA' - “Adesso mi sento molto leggero. Dire quattro non è facile, è un bel numero e spero che sia l’inizio di una continuità”.



L'ARRIVO DI CONTE - “Non era facile, ma quando io ho conosciuto Conte e abbiamo nuotato insieme alle Maldive, mi ha subito colpito la sua mentalità. Avevo cercato di portarlo già a novembre a Napoli, ma lui in maniera sincera mi ha detto che non avevamo costruito la squadra insieme e per questo mi ha chiesto di venire a luglio”.



CONTE ANCHE IL PROSSIMO ANNO? - “Mai dire mai, gli allenatori hanno una loro mentalità che va rispettata. Non dobbiamo obbligarli anche se esistono contratti di ferro, ma se Conte vuole mettersi a disposizione come ha fatto in maniera straordinaria quest’anno, dico welcome e siamo a disposizione. Napoli è Napoli e merita rispetto. Mi farebbe molto piacere se lui si cimentasse con la Champions, che oggi è qualcosa di importante”.



LA STORIA - “Abbiamo raccolto il Napoli in tribunale e ora sono 15 anni che andiamo in Europa. Io mi accorgo che i bambini e i giovani, oggi indossano i colori del Napoli e di questo sono orgoglioso perché loro sono il futuro. Napoli sa fare questo. E’ una città che tutti dicono sia matrigna, ma io penso che sia una città che ti regala il massimo della vita. Bisogna però saperla accoglierla e per fortuna i napoletani hanno un grande spirito”.



IL FUTURO - “Stiamo lavorando pe fare una squadra ancora più forte, senza togliere nulla ai ragazzi che già abbiamo, ai quali ne aggiungeremo tanti altri”.

Questo, invece, il messaggio di De Laurentiis su X: "Un’emozione smisurata e selvaggia. Due Scudetti in tre anni sono la certificazione di un lavoro, di una passione, di una tenacia senza pari! Grazie Napoli, grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questa felicità".

Ai microfoni della Rai, poi, sempre il presidente del Napoli ha aggiunto: "Vorremmo continuare con lui. Se poi il suo richiamo fosse da qualche altra parte, io non voglio costringere mai nessuno. Lo pregherò di rimanere, ma non lo posso certo costringere. Ci incontreremo presto…".