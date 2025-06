Napoli, Di Lorenzo: "Sono capitano di una squadra con due palle così. Conte un fenomeno"

Il difensore e capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria dello scudetto e si è espresso anche su Antonio Conte:

"Il mister ha detto che il merito è dei ragazzi, ma è di tutti e in primis è suo. Dopo l'anno scorso, questa squadra aveva bisogno di lui per tornare a livelli alti: in questo è un fenomeno, solo lui poteva riuscirci in poco tempo".

SCUDETTO - "Quando si gioca a calcio, si vive per la vittoria e per alzare un trofeo, per regalare emozioni alla gente. Sapere che questo trofeo ha fatto felici un sacco di persone, vede tutta la gente fuori lo stadio, aver ricreato questa unione dopo un anno è bello e ci siamo meritati questo trofeo. Sono orgoglioso di essere capitano di una squadra forte e con due palle così".