Napoli, doccia gelata per Ndoye: Manna accelera sulle alternative

Il Napoli lavora su più fronti con il chiaro obiettivo di costruire una squadra che possa difendere lo Scudetto senza lasciare nulla in Champions League. Il piano del club è quello di mettere a disposizione di Conte due titolari di alto livello per ruolo e per questo motivo servirà un lavoro davvero eccezionale sul mercato. Manna ha intensificato i contatti con il Bologna per Ndoye e Beukema ma le sensazioni, al momento, sono contrastanti.

LE RICHIESTE DEL BOLOGNA - Il Napoli, dopo aver raggiunto un’intesa sui termini contrattuali sia con Ndoye che con Beukema, si è seduto intorno a un tavolo con Sartori memorizzando quelle che sono le richieste per i due cartellini: 45 milioni di euro più bonus per l’esterno svizzero (richiesto anche dai tedeschi del Borussia Dortmund) e 30 milioni di euro più bonus per il difensore centrale olandese. La richiesta per Ndoye ha spiazzato il Napoli che ora valuta di avanzare solo per Beukema.

LE ALTERNATIVE- Prende quota la pista che porta al talento inglese del Manchester United, Jadon Sancho: la valutazione di 25 milioni di euro è considerata congrua al valore dell’esterno ed esistono chances importanti di concludere positivamente l’affare. Senza dimenticare l'olandese Noa Lang (classe 1999 ex Bruges) del PSV Eindhoven. Nelle prossime ore è previsto un contatto tra i club per impostare la trattativa. Resta in quota anche l’opzione Federico Chiesa: il Napoli vuole prendere due esterni offensivi e parlerà dell’ex Juventus con il Liverpool all’intento della negoziazione per Darwin Nunez.