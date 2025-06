La notizia era nell’aria da tempo e ora è anche ufficiale: Jonathan David lascerà il Lille a parametro zero la prossima estate. L’attaccante canadese vuole fare il salto di qualità, giocare per vincere il titolo, provare un’esperienza fuori dalla Francia. Ha appena detto “no” al Fenerbahçe perché vuole giocare in uno dei campionati più importanti al mondo come quello italiano o quello inglese.

Ascolta "Napoli, due “sì” e un “no” (momentaneo) nella trattativa con David: la situazione" su Spreaker.

NAPOLI IN PRESSING - Con una mossa a sorpresa Giovanni Manna ha messo il Napoli nella cartina per arrivare a David. Il club azzurro è in forte pressing, accetterebbe anche di inserire una clausola rescissoria nel contratto e non si è irrigidito sulle richieste di un bonus importante alla firma. I primi colloqui con gli agenti sono stati positivi, la trattativa è a buon punto.

DIFFERENZA - Tutto fatto per David al Napoli? Non proprio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione esiste ancora una differenza tra domanda e offerta. Il giocatore chiede 5 milioni più bonus mentre dal club azzurro la proposta è di 4 milioni con un contratto a salire. La distanza è colmabile ma bisogna viaggiare a vista perché sono tanti i dettagli contrattuali da mettere a posto.