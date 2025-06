Una lunga trattativa, un interesse che nasce da lontano, un affare che si può definire ormai concluso: Kevin De Bruyne sarà un nuovo giocatore del Napoli. Come riportato da Fabrizio Romano, è arrivato il via libera definitivo da parte del centrocampista belga per unirsi alla squadra campione d’Italia in carica. L’ex centrocampista del Manchester City si metterà a disposizione di Antonio Conte in vista del ritiro che vedrà i partenopei preparare una stagione in cui difendere lo Scudetto e tornare a disputare la massima competizione europea, la Champions League.

ACCORDO TOTALE - E’ stato raggiunto un accordo totale tra le parti, che hanno completato tutta la documentazione necessaria. L'ormai ex giocatore del Manchester City firmerà un contratto biennale, con opzione per vivere anche una terza stagione con i Campioni d'Italia in carica.Le visite mediche sono previste nella giornata di giovedì e diventeranno l’ultima formalità prima dell’ufficialità che sancirà l’arrivo di un giocatore di assoluta qualità che andrà a rinforzare la mediana di Antonio Conte. De Bruyne-Napoli, tutto fatto.