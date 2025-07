Napoli, è ufficiale la cessione di Rafa Marin al Villarreal

Il difensore centrale classe 2002 saluta la squadra di Antonio Conte dopo appena una stagione e 4 presenze in Serie A. La formula del trasferimento è un prestito con diritto di riscatto

Rafa Marin è un nuovo calciatore del Villarreal. Il difensore centrale lascia il Napoli dopo appena una stagione e si trasferisce nella squadra allenata da Marcelino con la formula del prestito oneroso (un milione di euro) fino al 30 giugno 2026, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni in favore del club spagnolo.





Per Rafa Marin si tratta di un ritorno in Liga dopo l'ultima esperienza con la maglia dell'Alaves, la società dalla quale il Napoli lo ha acquistato nell'estate 2024 per circa 12 milioni di euro. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, che vanta tuttora un diritto di riacquisto per il classe 2002, Rafa Marin ha disputato complessivamente 33 partite nel massimo campionato spagnolo. Decisamente inferiore il suo minutaggio invece nella prima annata italiana, con appena 4 apparizioni in Serie A e 2 in Coppa Italia agli ordini di Antonio Conte.





Trovata una sistemazione per un calciatore bisognoso di maggiore continuità di impiego, il Napoli può ora accelerare nella trattativa per completare il reparto arretrato, che attualmente può contare su tre difensori centrali di ruolo come Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus. Con Di Lorenzo e Olivera impiegabili come braccetti in una linea a tre. Il nome più caldo è indubbiamente quello dell'olandese del Bologna Sam Beukema, per il quale i contatti sono continui ed insistenti per raggiungere un'intesa sul prezzo, visto che i rossoblù hanno recentemente chiesto 45 milioni di euro per il suo cartellino.