Napoli-Fiorentina rivivi la MOVIOLA: Lukaku chiede un rigore, Gudmundsson rischia il rosso

Di seguito i principali episodi da moviola di Napoli-Fiorentina, match della 28esima giornata del campionato di Serie A in programma oggi alle 15 allo stadio Maradona.

NAPOLI – FIORENTINA h. 15.00

COLOMBO

CECCONI – DEI GIUDICI

IV: MARCHETTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: CHIFFI

67' - Gudmundsson rischia il rosso: già ammonito, l'islandese entra in ritardo su Raspadori ma non arriva il cartellino.

52' - Contatto di Gilmour su Fagioli, che cade: l'arbitro lascia correre, il Var non interviene, perché il contatto è appena fuori dall'area di rigore

26' - Regolare il gol di Lukaku: il belga parte in posizione buona sulla respinta di De Gea sul tiro di McTominay. E' tenuto in gioco da Comuzzo.

26' - Kean lanciato a rete viene controllato a fatica da Rrahmani: l'azzurro va giù, ma la trattenuta, secondo il direttore di gara, non è fallosa.

18' - Contatto in area tra Comuzzo e Lukaku: il difensore della Fiorentina trattiene il belga, ma per Colombo e il Var non c'è penalty.