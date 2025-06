Antonio Conte ha ripreso il timone delle operazioni sul mercato del Napoli. Nelle ultime riunioni con Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis il tecnico salentino ha espresso una richiesta ben precisa: oltre al colpaccio Kevin De Bruyne sono prioritari almeno due esterni offensivi e un attaccante centrale forte fisicamente.

Ascolta "Napoli, frenata per David. Conte vota per Bonny e vuole Chiesa a ogni costo" su Spreaker.

PIÙ BONNY CHE DAVID- Il discorso è prettamente tattico: a una punta rapida in area di rigore Conte preferisce averne un’altra forte fisicamente che sappia legare il gioco. Ecco spiegato il motivo della frenata nella trattativa, ben avviata, per il parametro zero più ambito d’Europa Jonathan David. Il tecnico campione d’Italia vuole Bonny ed è pronto a gareggiare con l’Inter per il gioiello francese del Parma.

CHIESA IN QUOTA- L’innamoramento calcistico è di vecchia data e ora torna più che mai attuale: Antonio Conte ha indicato in Federico Chiesa il rinforzo ideale per qualità tecniche, tattiche ed esperienza. Il tecnico azzurro ha chiesto a Giovanni Manna di sfruttare l’amicizia personale con il giocatore per provare, in tutti i modi, a portarlo al Napoli. Il Liverpool sta riflettendo sull’opportunità di concedere una seconda chance al giocatore ma dinanzi a una proposta importante non metterebbe il veto alla cessione.