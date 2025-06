Napoli, Gilmour e Spinazzola da riserve di lusso a cardini della volata: Conte li ha voluti per vincere

Una squadra senza coppe europee, che - abbiamo visto - non si è curata più dello stretto indispensabile della Coppa Italia, ma che pur disponendo di uno dei migliori vertici bassi del campionato ne fa arrivare un altro dall'Inghilterra pagandolo fior di milioni. E' stata quella di puntare su Billy Gilmour una delle scelte più forti di Antonio Conte in estate per il suo Napoli. Un lungo inseguimento che ha visto la propria conclusione alla fine di agosto, 14 milioni di euro nelle casse dei Seagulls.

Molto prima era arrivato da svincolato Leonardo Spinazzola, certo non più la forza della natura che aveva imperversato sul fianco sinistro della Nazionale fino all'estate del 2021 e all'infortunio contro il Belgio ai quarti di finale degli Europei vinti dagli Azzurri, ma pur sempre un interprete esperto e affidabile da mettere alle spalle di Olivera.

Come sono andate le cose in stagione lo sappiamo: l'uruguayano è stato il titolare sulla sinistra della difesa, Lobotka ha tenuto saldamente in mano la regia, e per Gilmour e Spinazzola ci sono stati non moltissimi spiragli. 26 presenze su 37 per l'italiano, 25 per lo scozzese. Conte, però, evidentemente si aspettava qualche scudisciata da parte della sorte, e si è fatto trovare pronto: ai KO di Buongiorno, Juan Jesus e Lobotka ha risposto con l'accentramento di Olivera e gli inserimenti di Spinazzola a sinistra e di Gilmour al fianco di Anguissa in mediana, ovviando alle non perfette condizioni di Neres con un 4-4-2 che vede Raspadori protagonista al fianco di Lukaku e Politano e McTominay partire più larghi.

Non è il 4-3-3 con il quale abbiamo visto il miglior Napoli in stagione, ma è una soluzione che, tra meriti dei campani e demeriti di un'Inter oberata dalle 18 partite in più nel calendario, sta portando ad un traguardo difficilmente pronosticabile ai blocchi di partenza.

LA PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte.