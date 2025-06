Napoli, Guardiola libera Grealish: "Ha bisogno di giocare, deve ritrovarsi". Ma c'è un ostacolo per lui e Sancho

Il Napoli continua a scandagliare il mercato degli attaccanti alla ricerca di almeno un colpo di altissimo livello, possibilmente due, da regalare ad Antonio Conte sugli esterni offensivi. La partenza a gennaio di Khvicha Kvaratskhelia in direzione Paris Saint Germain è una ferita che rimane aperta nella testa dell'allenatore salentino che ha chiesto alla proprietà un rinforzo al livello del neo-acquisto Kevin De Bruyne. E proprio in casa Manchester City il direttore sportivo Manna sta continuando a guardare con Jack Grealish che è stato proposto ai partenopei.

AFFARE POSSIBILE - La trattativa non è ancora neanche partita, anche perché da Sancho a Ndoye sono tante le piste che il Napoli sta prendendo in considerazione e senza fretta alcuna. Grealish è sicuramente scontento in maglia Citizens dove non sta trovando più spazio e centralità al punto dall'essere addirittura stato escluso dai convocati per il Mondiale per Club. Guardiola per acquistarlo nel 2021 dall'Aston Villa arrivò ad investire oltre 115 milioni di euro, ma oggi nelle gerarchie dell'allenatore catalano non sta più trovando spazio.

GUARDIOLA APRE ALL'ADDIO - Presentando negli Stati Uniti la gara d'esordio del Mondiale per Club Fifa che vedrà il Manchester City affrontare il Wydad Casablanca - nel girone G che è anche quello della Juventus - proprio Pep Guardiola ha aperto concretamente alla cessione di Grealish in questo mercato estivo: "Abbiamo pensato che per lui fosse meglio restare in Inghilterra e non venire qui negli Stati Uniti al Mondiale per Club. Jack è un giocatore eccezione, ma deve ritrovare sé stesso, tornare ad essere quel giocatore che fu protagonista all'Aston Villa o nella stagione del nostro Triplete. Negli ultimi due anni ha giocato troppo poco, deve tornare ad avere le farfalle nello stomaco e la voglia di giocare ogni tre giorni per tornare a mostrare le qualità che ha".

PROBLEMA INGAGGIO - Con un contratto in scadenza 30 giugno 2027, il Manchester City in assenza di proposte a titolo definitivo da non meno di 40 milioni di euro (cifra minima per non fare minusvalenza) la possibilità di un addio a titolo temporaneo e in prestito non è da escludere a priori. La volontà del giocatore può fare la differenza, ma lo farà anche il discorso stipendio perché in Inghilterra arriva a percepire circa 18 milioni di sterline lorde annue. Tantissimi, troppi per le casse del club azzurro in assenza di uno sconto da parte sua o da parte dei Citizens. Un po' lo stesso discorso per il suo connazionale Jadon Sancho, rientrato per fine prestito dal Chelsea al Manchester United, dove percepisce uno stipendio da 18 milioni di euro all'anno.