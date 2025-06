Napoli, il Galatasaray sfida la Juventus per Osimhen: la strategia dei turchi tra ingaggio e clausola

Il Galatasaray vuole trattenere Victor Osimhen in rosa e secondo quanto riportato da Sky Sport DE, la dirigenza del club turco proverà a negoziare con il Napoli per dilazionare il pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni di euro. E' questa la novità sulla situazione dell'attaccante richiesto dai top club europei e non solo. Dopo il no secco del nigeriano al trasferimento in Arabia Saudita all'Al-Hilal, il futuro di Osimhen è tornato ad essere più incerto che mai.

Negli scorsi giorni, infatti, si era parlato di un interessamento di Milan e Juventus, con la dirigenza bianconera che ha in lista il bomber di proprietà del Napoli. Ad oggi, però, Sky Sport DE riferisce che il Galatasaray, club in cui Osimhen ha militato in questa stagione, vorrebbe trasformare il prestito in un acquisto a titolo definitivo. Il prezzo da pagare è l'intero valore della clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valevole solo ed esclusivamente per l'estero. Il Napoli ha già comunicato di non voler fare sconti.

Alla luce di questo, il Gala è pronto a mettere sul piatto un ingaggio annuo netto compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro. Lo scoglio resta il prezzo da pagare per il cartellino del giocatore. Per provare ad aggirare questo ostacolo, il club turco starebbe pensando di dilazionare il pagamento dei 75 milioni di euro in più tranche, in modo tale da ammortizzare l'acquisto. Dalla sua parte, però, il Napoli vorrebbe incassare subito l'intera cifra.

Ricordiamo che in caso di una mancata cessione del giocatore entro la fine del mese, il Napoli ha un'opzione per prolungargli il contratto per un'altra stagione fino a giugno 2027. Al momento, però, la permanenza nel club azzurro resta un'opzione remota.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui​