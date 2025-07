Napoli, il Psg vuole Kvaratskhelia già a gennaio: cifre, sostituto e le contropartite

Il mantra di Antonio Conte per il suo Napoli nel mercato di gennaio era chiaro: “Io questa sessione l’abolirei. Se la squadra deve essere indebolita, allora è meglio non toccarla proprio”. Questo aveva detto di recente in una conferenza stampa. Probabilmente non sapeva ancora dell’assalto che il Psg sta portando – o sarebbe forse più corretto dire riportando – a Khvicha Kvaratskhelia. Dopo averci provato in estate, in un pacchetto con Osimhen, il georgiano è tornato in orbita Parigi già per questo inverno.

LE CIFRE - Come riporta il quotidiano Il Roma, negli ultimi giorni Cristian Zaccardo, intermediario della trattativa che aveva portato Kvara in Italia, ha lasciato Dubai per incontrare l'agente del giocatore, Jugeli, e il ds azzurro, Manna. La cifra che il Napoli chiede per lasciarlo partire si aggira tra gli 80 e i 90 milioni, di fatti gli stessi che De Laurentiis voleva inserire come clausola rescissoria nel suo nuovo contratto.

IL RINNOVO - È proprio lo stallo nel trovare un nuovo accordo con Kvara che sta portando a fare valutazioni a Castelvolturno. Le trattative vanno avanti da tempo ma non sono ancora arrivate ad alcun punto di svolta: la scadenza del contratto è ancora lontana – giugno 2027 – ma il club, ancora scottato dall’affare Osimhen con rinnovo e mancata cessione, non vuole rifare lo stesso errore. La cessione del georgiano insomma non è da escludere prima che si entri nell’ultimo anno di contratto.

SOSTITUTI - Con l’esplosione di Neres, arrivato in estate e ora pienamente valorizzato da Conte, il Napoli potrebbe iniziare a pensare davvero di cedere Kvara. Senza di lui, attualmente fermo per un affaticamento muscolare, sono arrivati 9 gol in 4 gare e vittorie contro Udinese, Genoa, Venezia e Fiorentina. Anche l’ex allenatore di Juve e Inter parrebbe essersi convinto dell’operazione e avrebbe dato il suo "sì", a patto che arrivi un sostituto e che le cifre poi vengano reinvestite. Il sacrificio dell’ex Dinamo Batumi potrebbe portare a Federico Chiesa, il prescelto come sostituto. L’ex Juve – 27enne – è al Liverpool da quest’estate, è arrivato ad Anfield per 12 milioni di euro ma ha un contratto pesante da 6 milioni a stagione ed è già pronto a salutare i Reds. Altre piste portano anche a Zhegrova e Rashford. Ma non è tutto perché Conte potrebbe chiedere anche rinforzi in altre zone del campo, con l’idea Frattesi per il centrocampo che non è di facile realizzazione ma non è ancora da escludere del tutto, e anche Pellegrini della stessa Roma interessata anch'essa a Frattesi e un triangolo che potrebbe chiudersi.

CONTROPARTITE - Oltre all'offerta cash inoltre i parigini starebbero anche provando a inserire qualche giocatore che possa far abbassare la cifra da versare nelle casse del Napoli. Come riporta Fabrizio Romano, nella trattativa potrebbero rientrare altri calciatori, come Milan Skriniar. L'ex Inter è in uscita dalla formazione allenata da Luis Enrique e potrebbe fare al caso del Napoli che stanno cercando di rinforzare la difesa con un nuovo centrale. Non solo Danilo dunque, un nuovo profilo esperto e pronto all'utilizzo potrebbe blindare la già forte retroguardia azzurra. Nonostante sia in lizza per la vittoria dello Scudetto, il Napoli insomma potrebbe rivoluzionare la propria squadra a gennaio e in vista anche di giugno.