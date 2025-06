Napoli, il segreto è la difesa: soltanto l'Athletic Bilbao ha fatto meglio

Nella vittoria dello Scudetto da parte del Napoli c’è un reparto che brilla più degli altri: si tratta della difesa, la migliore della Serie A con 27 goal subiti. Nei top cinque campionati europei invece i partenopei si piazzano al secondo posto alle spalle dell’Athletic Bilbao (26 a una partita dal termine della Liga). Merito di un sistema disegnato perfettamente da Antonio Conte e capace di sopperire anche agli infortuni.

DETTAGLIO VINCENTE - Il Napoli ha scritto una vera e propria pagina di storia, conquistando il quarto Scudetto con 82 punti, uno in più dell’Inter. A decidere la lotta sono stati i dettagli: gli azzurri hanno registrato 19 clean sheet in questo campionato, un record nei maggiori campionati europei. Inoltre, nelle ultime sette giornate i partenopei hanno subito soltanto due goal, entrambi per mano del Genoa. Nelle stesse partite i nerazzurri sono stati bucati cinque volte e hanno perso due incontri 1-0 (contro Bologna e Roma).

MEGLIO DI SPALLETTI - Nella stagione 2022/23, quella del terzo Scudetto del Napoli, la squadra di Luciano Spalletti aveva chiuso il campionato con 28 reti subite, una in più di quella di Conte. Alcuni interpreti sono cambiati: Kim, Mario Rui, Bereszynski, Ostigard e Zanoli hanno lasciato spazio a Buongiorno, Rafa Marin, Mazzocchi e Spinazzola. A variare, però, è stato soprattutto il sistema di gioco.

UN ATTACCO NON BRILLANTISSIMO - Il Napoli ha chiuso il campionato con 59 goal fatti, piazzandosi al momento al quarto posto in questa classifica della Serie A alle spalle di Inter, Atalanta e Lazio e a pari merito con il Milan. Tra i campioni d’Italia degli ultimi 20 anni nessuno aveva segnato così poco. Negli azzurri soltanto Lukaku e McTominay hanno raggiunto la doppia cifra. Dopo di loro i migliori marcatori sono stati Raspadori e Zambo Anguissa con 6 reti a testa.