Arrivano novità importanti sulla porta del Napoli e riguardano Vanja Milinkovic-Savic. Il club partenopeo infatti avanza per chiudere il colpo e regalare un rinforzo tra i pali ad Antonio Conte. L'operazione legata al portiere serbo del Torino è in chiusura per circa 18 milioni di euro. A sua volta il Torino può ottenere dal Napoli l'attaccante belga Cyril Ngonge (classe 2000), già allenato dal nuovo tecnico granata Marco Baroni a Verona.

LA CONCORRENZA - Decisivi i contatti frequenti, che nella giornata di oggi si sono intensificati per cercare di chiudere in tempi brevi: l’obiettivo del direttore sportivo Giovanni Manna è anticipare la concorrenza. Sul classe ’97 granata ci sono infatti anche il Manchester United e altri club europei, pronti a inserirsi nella corsa.

LA SITUAZIONE DI MERET - Da capire ora come si svilupperà la convivenza con Alex Meret, attuale numero uno del Napoli, ma in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno: a questo punto il club di De Laurentiis si è cautelato con l'acquisto di un altro estremo difensore, nonostante il prolungamento dell'accordo con il portiere friulano appaia deciso. Chi giocherà tra i due? Possibile l'alternanza, tra Serie A e Champions League.