Napoli in scia dell'Inter contro un Milan inesistente: Conceicao e Ibrahimovic fuori anche dalla Conference

Il Napoli, dunque, resta in scia all’Inter e lo fa al termine di una partita che alla fine si è rivelata molto più sofferta di quello che poteva sembrare dopo un primo tempo assolutamente dominato dalla squadra di Antonio Conte contro un Milan praticamente inesistente. Anche perché non esisteva in campo chi come Rafael Leao, pur in mezzo ad alcune imprecisioni, riesce ad accendere le azioni offensive dei rossoneri.



Nel Napoli, invece, gran partita di(che nel primo tempo viene dimenticato da Theo Hernandez, non esattamente il miglior approccio per il terzino francese) e di– e non soltanto per il goal -. Una prestazione convincente, quasi cancellata nel secondo tempo, quando il Milan ha avuto l’occasione di accorciare, ma Gimenez ha sbagliato il rigore. Meret è stato bravissimo a bloccarlo.

Poi il Milan l’ha riparta con un’azione dei bei vecchi tempi, quando Theo e Leao funzionavano sulla fascia sinistra, facendo ritrovare il goal a Jovic. Cos’è successo alla fine? Il Napoli è evaporato, si è bloccato – forse impaurito – e così il Milan è diventato persino pericoloso, ma l’assedio finale non salva comunque una partita che relega i rossoneri di Conceicao e del redivivo Ibrahimovic fuori non solo dalla Champions, ma anche dall’Europa e dalla Conference League.