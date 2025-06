Napoli, Conte chiede Hudson-Odoi: incontro con gli agenti di Ndoye

Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata. Dopo aver annunciato i primi due colpi (l'esperto centrocampista belga Kevin De Bruyne a parametro zero dal Manchester City e il giovane difensore italiano Luca Marianucci a titolo definitivo dall'Empoli), il club partenopeo è al lavoro per regalare altri rinforzi all'allenatore Antonio Conte.

Sul mercato della Serie A il Napoli punta due calciatori del Bologna: il difensore centrale olandese Sam Beukema (come parziale contropartita tecnica si valuta il terzino destro classe 2000 Alessandro Zanoli, reduce da un prestito al Genoa) e l'esterno offensivo Dan Ndoye. Come svelato dal giornalista Alfredo Pedullà, gli agenti del nazionale svizzero hanno incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis oggi a Roma.

Classe 2000, Ndoye è sotto contratto fino a giugno 2027 con il Bologna, che ha un'opzione per prolungargli l'accordo per un'altra stagione. Arrivato nel mercato estivo del 2023 dal Basilea per 10 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus, Ndoye ha segnato 11 goal (di cui 8 nello scorso campionato di Serie A) e servito 8 assist in 75 presenze con la maglia del Bologna.

Sempre secondo Sportitalia, nello stesso ruolo di esterno offensivo Antonio Conte vuole portare al Napoli l'inglese Callum Hudson-Odoi (classe 2000), che ha già allenato ai tempi del Chelsea e ora è in forza al Nottingham Forest.