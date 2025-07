Napoli-Inter, le pagelle di CM: Dimarco, che perla! Bastoni stoico. Lobotka e McTominay dominano

Napoli-Inter 1-1

PAGELLE NAPOLI

Meret 6: Impossibile arrivare sulla perfetta traiettoria di Dimarco, che si infila all’incrocio.

Di Lorenzo 6: Telecomandato da Conte, esce sempre al momento giusto rompendo la linea.

Rrahmani 6,5: Partita di grande attenzione su Thuram, cui concede pochissimo.

Buongiorno 7: Intelligenza tattica e fisicità, con lui in campo la difesa azzurra assume tutt’altra sicurezza. Decisiva la chiusura in scivolata sul diagonale di Dimarco.

Politano 6,5: Molto bene in fase offensiva, meno quando deve guardarsi alle spalle. Prova sempre a puntare l’uomo e a mettere apprensione.

(Dal 38’ s.t. Ngonge: s.v.)

Gilmour 7: Nel suo piede destro ci sono sempre i giri giusti per pescare la giocata verticale che mette in difficoltà l’Inter.

(Dal 34’ s.t. Billing 7: Pochi minuti ma sufficienti per fare esplodere il Maradona quando in tap in batte Martinez e realizza l’1-1)

Lobotka 7: Lukaku lo invita al tiro dal limite e lui non si lascia pregare, ma non riesce a tenere basso il pallone e spreca una grande occasione. È chirurgico invece quando brucia sul tempo Bisseck, penetra in area e con grande lucidità serve Billing che trova il pareggio.

McTominay 6,5: L’Inter lo segue a uomo sia col regista che col braccetto per arginare i suoi inserimenti. Arriva alla conclusione su sponda di Lukaku ma trova Martinez attento. L’azione del pareggio nasce da un suo duello vinto contro Bisseck.

Spinazzola 6: Conte lo richiama spesso, vuole che accompagni maggiormente l’azione come riesce a fare Politano sulla corsia opposta.

(Dal 38’ s.t. Olivera: s.v.)

Lukaku 6,5: Si coordina bene di mancino ma la conclusione finisce sull’esterno della rete. Sì fa trovare pronto per la girata sotto porta ma Bastoni si immola per dirgli no con un miracolo difensivo. Ottima anche la sponda per Lobotka, che però non ne approfitta. Vince tantissimi duelli corpo a corpo.

Raspadori 5: Nel primo tempo il Napoli lo cerca poco ma si vede in area quando riesce a intercettare un pallone sporco e servire Lukaku a centro area, ma il belga viene anticipato.

(Dal 32’ s.t. Okafor: s.v.)

A. Conte 6,5: Il Napoli acciuffa il pareggio solo alla fine ma esce dallo stadio con il grande consenso dei propri tifosi per quanto mostrato sul terreno di gioco in termini di carattere e gioco espresso.

PAGELLE INTER

Martinez 7: L’uscita su Raspadori è abbastanza avventuriera e fa scorrere un brivido lungo la schiena dei tifosi nerazzurri, ma l’attaccante azzurro litiga con la palla e spreca una grande chance. Si fa perdonare quando copre con tutto il corpo il bolide di McTominay e c’è anche sul tentativo di Billing, che però ribadisce in tap in.

Bisseck 5,5: Vede l’inserimento di Mc. Tominay e riesce ad intervenire con grande tempismo. Molto ingenuo nel finale, quando si fa chiamare fuori da McTominay lasciando lì dietro il buco in cui si infila il Napoli per il pareggio.

Acerbi 5,5: Questa volta su Lukaku non riesce a dominare come negli scontri precedenti e va in difficoltà soprattutto nel finale.

Bastoni 7: Il salvataggio su Lukaku vale un gol e anche il recupero su Politano non è da meno. Il migliore della retroguardia.

(Dal 35’ s.t. De Vrij: s.v.)

Dumfries 6: A destra fa il suo con grande applicazione, poi Inzaghi gli chiede di sacrificarsi a sinistra e la sua prestazione ne risente parecchio.

Barella 6: Il centrocampo nerazzurro è schiacciato e poche volte riesce a giocare pulito, lui non fa eccezione.

Calhanoglu 6: In difficoltà fin dall’inizio, segue McTominay in prima battuta ma non riesce a giocare il suo solito numero di palloni. Esce per una contusione.

(Dal 5’ s.t. Zielinski 6: Agisce da mediano, poche volte riesce a tenere palla per fare respirare i suoi).

Mkhitaryan 6: Per applicazione niente da dire, gioca a tutto campo. Certo, nell’esecuzione non brilla. Ma è un periodo che va così.

(Dal 35’ s.t. Frattesi: s.v.)

Dimarco 7: Al Maradona, sigla il primo gol di mancino su punizione da quando lo stadio è stato intitolato all’ex fuoriclasse. Su spizzata di Thuram, penetra in area e calcia, ma trova il piedino di Buongiorno.

(Dal 5’ s.t. Pavard 6: Dalla sua parte il Napoli non sfonda mai e non è un caso se Conte chiede con insistenza di provarci a destra).

Thuram 5,5: Ingaggia un duello ad armi pari con Rrahmani. Con una giocata aerea manda Dimarco alla conclusione.

(Dal 20’ s.t. Correa 5: Non riesce a tenere mai un pallone, ingresso poco convincente).

Lautaro 6: Partita dura, c’è da soffrire e indossa l’elmetto lottando da solo in mezzo a Tutta la difesa del Napoli.

S. Inzaghi 6: Torna a casa con un punto ma lascia troppa iniziativa al Napoli. Giustificato dal fatto che nel finale deve arrangiarsi come può, adattando Dumfries a sinistra.