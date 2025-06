Napoli-Juventus, prende quota lo scambio Raspadori-Chiesa

Non solo Di Lorenzo. La Juventus guarda in casa Napoli in vista della prossima stagione. Il club bianconero è intenzionato a rinnovare il proprio organico. I partenopei puntano cambiare molto nella rosa da affidare ad Antonio Conte. Tanti cambiamenti previsti e fra gli elementi che possono partire non c’è soltanto Giovanni Di Lorenzo, ma anche Giacomo Raspadori, come riporta Il Mattino.

L’attaccante azzurro è un jolly visto che può ricoprire più ruoli, dall’esterno del reparto offensivo al ruolo di centravanti e per questo motivo interessa molto a Giuntoli e Thiago Motta, prosiamo allenatore della Juventus. Il Napoli, dal canto suo, pensa a Federico Chiesa come contropartita.