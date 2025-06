Napoli, la festa Scudetto: l’arrivo in nave, il bus scoperto, lungomare in tilt e risuona… “Pedro”

È il momento della festa, la seconda in pochi giorni per la città di Napoli. Perché venerdì è arrivato il quarto Scudetto, dopo un intenso punto a punto con l’Inter. Al triplice fischio l’esplosione di gioia, le emozioni che si sono prolungate fino all’alba. I successivi sono stati giorni di preparazione al secondo grande evento, quello di oggi in cui c’è stato il giro del bus scoperto in città, così da poter festeggiare tutti insieme con i tifosi.

L’ARRIVO IN NAVE - Non poteva esserci qualche modalità semplice, banale per l’entrata in scena, essendoci De Laurentiis come produttore di questo grande film Scudetto. Così ecco l’arrivo via mare della squadra che ha attraccato e poi è salita a bordo dei due bus scoperti. Una vista mozzafiato con 2 km di percorso che attendevano la squadra e i tifosi.



si sono sparse sul lungomare per accogliere il Napoli in festa. Una vera e propria bolgia ad accompagnare il tutto, tifosi azzurri pazzi di gioia per il successo che hanno vissutoAltrettanto scatenati erano gli stessi giocatori, staff e tutti i componenti del Napoli.Grande festa a Napoli, una città tinta d’azzurro ricca di emozioni e ricordi che porteranno per sempre con sé.