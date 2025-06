Napoli, la notte di festa dei tifosi: lacrime e amore per uno Scudetto da film

Una città completamente in festa, non può essere altro perché il Napoli è campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. È sembrato un vero e proprio film, con tanto di produttore Aurelio De Laurentiis che con il suo regista Antonio Conte ha riportato il Napoli dal 10º posto Addirittura a rivincere lo Scudetto immediatamente. Per ogni grande film che si rispetti c’è bisogno anche di un protagonista, che porta il nome di Scott McTominay, MVP del campionato chi ha voluto decidere uno Scudetto con uno spettacolare mezza rovesciata.

LACRIME E GIOIA - Al triplice fischio, dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari, sono venute giù le lacrime. Le lacrime dello stesso McTominay, di Lukaku, di Conte, Di Lorenzo, di tutti i protagonisti di questa magica impresa. Lacrime ovviamente sugli spalti, al triplice fischio tutti abbracciati consapevoli di avercela fatta. Un’esplosione di gioia per i tifosi partenopei, ancora increduli per il traguardo, per il gran gol che hanno potuto vivere in una serata del genere.

UNA CITTÀ IN FESTA - La festa era dentro lo stadio, con il solito spettacolo offerto dalla SSC Napoli, mai festeggiamenti tanto attesi sono arrivati fuori dal Maradona. Una città in festa, per tutta la notte Napoli ha continuato a tingersi d’azzurro, con Piazza Plebiscito letteralmente invasa dall’infinito amore del popolo napoletano. Cori e trombette hanno risuonato fino all’alba, perché dopo l’inferno del 10º posto è il momento del paradiso. Napoli, la festa è tua.