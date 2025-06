Napoli, la vittoria scudetto di Conte a 1,17

Il margine è minimo, la pressione è altissima. Il Napoli torna in campo venerdì sera alle 20:45 pronto a disputare l’ultima tappa di una corsa che ha il sapore della storia. Non è una partita qualsiasi, ma un crocevia fondamentale nella lotta per il quarto scudetto, il secondo negli ultimi tre anni, un appuntamento da non fallire. Con un solo punto di vantaggio sull’Inter seconda, che nello stesso orario sarà impegnata sul campo di un Como ormai fuori dai giochi, gli azzurri sanno bene che non ci sono margini d’errore: ogni dettaglio può fare la differenza, novanta minuti che possono valere una stagione. Al “Diego Armando Maradona” arriva il Cagliari di Davide Nicola, già salvo e senza pressioni, ma tutt’altro che disposto a fare da comparsa. I rossoblù vogliono chiudere con dignità un campionato sofferto ma positivo, e proprio per questo rappresentano un’insidia da non sottovalutare.

I precedenti tra Napoli e Cagliari raccontano una lunga storia di sfide intense e appassionanti, distribuite tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Complessivamente, le due squadre si sono affrontate 88 volte, con un bilancio nettamente favorevole al Napoli: 40 vittorie, 34 pareggi e solo 14 sconfitte. I partenopei hanno realizzato un totale di 127 gol, subendone 68. La maggior parte degli incontri si è disputata in Serie A, dove le due formazioni si sono sfidate in 75 occasioni. Anche in questo contesto, i campani hanno fatto valere la propria superiorità con 34 successi, 27 pareggi e 14 sconfitte. I gol segnati nella massima serie sono 107, contro i 57 subiti. In Serie B, le due squadre si sono affrontate otto volte. Il Napoli ha vinto tre partite e pareggiato le altre cinque, mantenendo l'imbattibilità. In queste sfide ha segnato 11 reti e ne ha subite 7. Anche in Coppa Italia, gli azzurri hanno mantenuto un dominio netto. Nei cinque incontri disputati, i partenopei hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi, senza mai uscire sconfitti. In questa competizione, i gol messi a segno sono stati 9, contro i 4 incassati.

Il Napoli, guidato da Antonio Conte, dovrebbe scendere in campo con il classico 4-4-2. Tra i pali ci sarà Alex Meret, protetto da una linea difensiva composta da capitan Giovanni Di Lorenzo sulla destra, Rrahmani e Olivera al centro, con Leonardo Spinazzola sull’out mancino. A centrocampo spazio a Matteo Politano sull’esterno destro e a McTominay sulla fascia opposta, mentre in mezzo agiranno Anguissa e Billy Gilmour, con compiti sia di interdizione che di costruzione. In attacco, la coppia scelta dovrebbe essere quella formata da Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori, un mix di fisicità e fantasia.

Il Cagliari di Davide Nicola, invece, dovrebbe affidarsi al 3-5-2, un modulo che garantisce maggiore densità a centrocampo e copertura difensiva. In porta ci sarà Caprile, supportato da una difesa a tre composta da Zappa, Mina e Luperto. Sulle fasce agiranno Zortea e Augello, con compiti di spinta e copertura. In mezzo al campo, il lavoro di interdizione e costruzione sarà affidato ad Adopo, Makoumbou e capitan Deiola. In attacco, il tandem offensivo sarà composto da Zito Luvumbo e Piccoli, pronti a sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà la retroguardia azzurra.

La lavagna è colorata di azzurro dagli analisti di BetFlag che bancano l’1 popolare a 1,17, particolarmente distante dall’X a 7,00 e con il 2 a doppia cifra a 14,00. Scende a 10,00 il 2 della prima frazione di gioco, l’X è offerto a 2,85 e l’1 a 1,55. A 1,40, infine, è proposto l’1 del secondo tempo, l’X moltiplica per 3,55 e il 2 per 10.00.