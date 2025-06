Napoli, le pagelle di CM: Raspadori punge, Buongiorno un muro

Lazio – Napoli 2-2

Meret 5: non bene sulla bordata di Isaksen. Sul gol di Dia invece non può fare nulla.

Rrahmani 5,5: rinvia male di testa il pallone da cui nasce il vantaggio della Lazio. Concede troppi spazi per vie centrali alle accelerazioni degli avversari.

Buongiorno 7: respinge tutti gli assalti. Anticipa sistematicamente i movimenti degli attaccanti avversari. (dal 16’s.t. Politano 5,5: poco concreto lì davanti. Serviva più spinta da parte sua per segnare almeno un altro gol)

Juan Jesus 5,5: accusa più del dovuto la velocità di Isaksen. Sul primo gol però non ha colpe, mentre nel secondo tempo è il danese a graziarlo sparando in curva il 2-1.

Di Lorenzo 6: duello senza esclusione di colpi con Zaccagni. Ne esce spesso vincitore.

Anguissa 6: partita di grande sostanza. Non si fa condizionare dal giallo ed è decisivo anche sul momentaneo gol del vantaggio.

Lobotka 6,5: ordinato in fase di palleggio. Non dà spazi e tempi a Rovella di giocare il pallone con semplicità

McTominay 6: meno incisivo del solito, ma comunque fondamentale lì in mezzo per dare solidità a tutto l’assetto tattico della squadra.

Mazzocchi 6: a fatica, ma porta a casa la pellaccia. Isaksen lo fa penare, ma il gol non arriva dal suo lato. (dal 40’s.t. Marin sv)

Lukaku 6,5: taglia fuori tre difensori con la sponda sul gol dell’1-1. Ha poche chance di colpire ma quando il pallone arriva a lui crea sempre situazioni pericolose.

Raspadori 7: rimette in piedi la gara col suo gol del pari. Palla al piede è lui l’unico che riesce a mettere in difficoltà la difesa della Lazio.

All. Conte 5,5: squadra con il baricentro troppo basso nel primo tempo. Non convince la gestione dopo il vantaggio. Ok le assenze, ma c’erano uomini per fare più di due cambi.