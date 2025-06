Napoli, Manna conferma: "De Bruyne ci piace ed è forte, ma non siamo soli"

Il Napoli vede lo Scudetto, manca l'ultimo passo. Al Maradona arriva il Cagliari nella 38esima giornata di Serie A e per gli azzurri di Antonio Conte c'è l'obiettivo di conquistare tre punti che consentirebbero di alzare il trofeo senza curarsi del risultato dell'Inter a Como.

Prima della partita, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.

COSA SIGNIFICHEREBBE QUESTO SCUDETTO - "Basta girarsi e guarda l’atmosfera che c’è allo stadio per capire cosa si può provare in questa città. Facciamo tutti parte di un ingranaggio che finora è andato bene, non partivamo favoriti ma oggi siamo un punto davanti e dobbiamo essere orgogliosi. Sono molto emozionato, dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi perché la squadra ha sudato tutto l’anno".

QUALCOSA DI CUI E' ORGOGLIOSO - "Non c’è qualcosa in particolare di cui sono orgoglioso, quando ci sono queste annate si cerca di rimanere sereni e lucidi. Penso che abbiamo operato bene nei mesi estivi, a gennaio siamo stati sfortunati e un po' impreparati, ma la squadra ha risposto alla grande".

KEVIN DE BRUYNE VICINO? - "Ci piace ma oggi non parliamo di mercato, è riduttivo per la squadra che si gioca lo Scudetto. Il giocatore è forte ma non siamo soli. Vediamo".

COME HA PASSATO LA NOTTE - "La notte è stata intensa, ma ho utilizzato qualcosa per dormire. Dobbiamo goderci la serata ma nello stesso tempo fare una partita vera, non sarà facile perché tutti pensano che sia scontato ma così non è".