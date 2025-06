Napoli, Manna: "Le parole di Conte? Pensiamo alla Champions e poi parleremo"

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato a Dazn prima della gara in casa del Monza:

"Le parole di Conte? Mi concentrerei su quello che possiamo fare oggi che è vincere questa partita, in futuro avremo tempo di parlare. Siamo alla prima di sei finali, vogliamo conquistare la Champions il prima possibile poi continuiamo a coltivare un sogno che è quello di fare fastidio all'Inter fino alla fine pensando esclusivamente a noi".

SGUARDO AL FUTURO - "Sicuramente, tutti i club lo stanno facendo in questo momento: abbiamo visto e parlato con tanti calciatori. Aspettiamo di vedere come finiamo, non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti. Vogliamo completare questa rosa".

MCTOMINAY - "C'è poco da inventare, è un giocatore forte che aveva solo bisogno di sentirsi protagonista: lo abbiamo messo al centro del progetto e l'allenatore è stato bravo a valorizzarlo. Ce lo godiamo, lui è contento e stiamo attenti per cogliere altre occasioni come queste".