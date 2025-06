Il Napoli guarda in Spagna, più precisamente a Siviglia, per rinforzare la corsia mancina. Nel mirino di Giovanni Manna c’è Jesus Rodriguez Caraballo, esterno offensivo di grande qualità e prospettiva classe 2005. Conferme dunque su quanto raccontato dai colleghi del Chiringuito.

Ascolta "Napoli, Manna mette le ali. Riflessioni su Chiesa e pronto l’assalto al talento Jesus Rodriguez" su Spreaker.

ASSE CALDO- Jesus Rodriguez si è reso protagonista di un’ottima stagione al Betis Siviglia con 2 reti in 20 presenze nella Liga e ora punta alla vittoria della Conference nell’atto finale contro il Chelsea. Con il club andaluso i rapporti sono eccellenti: l’affare Fabian Ruiz é stata l’apripista, la scorsa estate gli spagnoli hanno accolto l’azzurro Natan in prestito e ora sono disposti a riscattarlo per 9 milioni di euro. L’asse Siviglia-Napoli è caldo e può diventare rovente con l’inserimento di uno dei talenti emergenti del calcio spagnolo.

OFFERTO CHIESA- L’arrivo, possibile di Jesus Rodriguez, conferma la volontà del Napoli di non riscattare Noah Okafor che farà il suo ritorno al Milan. A proposito di attaccanti in cerca di rilancio: al Napoli è stato offerto Federico Chiesa dal suo agente Fali Ramadani. Giovanni Manna ha un grande rapporto con l’attuale giocatore del Liverpool e sta valutando concretamente questa opportunità di mercato.