Napoli, Manna non si ferma al colpo De Bruyne: da Lee Kang-in a Garnacho, è caccia al nuovo esterno offensivo

Il Napoli mette le ali, nel vero senso della parola. I tifosi azzurri sognano a occhi aperti con l'arrivo di Kevin De Bruyne previsto nelle prossime 48 ore per quello che sarebbe un colpo sensazionale in vista del ritorno in Champions League. Una missione iniziata più di un mese fa da Giovanni Manna che, una volta incassato il pieno sostegno del presidente De Laurentiis, ha iniziato a lavorare ai fianchi del campione belga per convincerlo dell'ambizioso progetto azzurro. Ma quello sull'ex Manchester City non è l'unico tavolo aperto dal direttore sportivo del club neo campione d'Italia.

RIATTIVATA LA PISTA GARNACHO - Un assist per il Napoli è arrivato nelle scorse ore da Manchester. Ruben Amorim ha comunicato ad Alejandro Garnacho che non intende puntare su di lui e lo ha invitato a trovarsi una nuova destinazione. L'esterno argentino del Manchester United torna in orbita Napoli dopo i tentativi andati a vuoto nel mese di gennaio. Antonio Conte era il principale sponsor di Alejandro Garnacho ma Giovanni Manna sembra orientato ad andare avanti su questo obiettivo anche con l'addio, sempre più probabile, del tecnico salentino. E con uno sconto importante da parte del club inglese rispetto ai 60 milioni chiesti nella sessione invernale di calciomercato.

OCCASIONE DA PARIGI - Giovanni Manna è anche attento alle occasioni che possono arrivare dal mercato internazionale. Uno di queste porta a Parigi e al Psg: l'esterno offensivo Lee Kang-in non ha ancora rinnovato l'accordo con il club transalpino e sta iniziando a valutare una nuova esperienza professionale già a partire dalla prossima estate. Il Napoli ha avviato i contatti per il nazionale coreano che è extra comunitario e andrebbe a occupare uno dei due slot dedicati. Resta in quota anche il nazionale kosovaro Edon Zeghrova del Lille con il quale non si sono fermati i contatti negli ultimi mesi.