Il Napoli non si ferma al colpo Lang: due esterni top nel mirino. Retroscena su Sancho

Idee chiare e lavoro no stop sul mercato. Giovanni Manna sta portando avanti diverse trattative con ambizione e strategia, forte di un team coeso con Antonio Conte e le varie anime della proprietà azzurra. Il direttore sportivo del Napoli ha un accordo totale con Noa Lang per un contratto fino al 2030 a circa 2,8m€ netti più bonus ed è vicino ad ottenere il “sì” del Psv per un’operazione da circa 35 milioni di euro tra parte fissa e molti bonus. Ma quello del nazionale olandese non sarà l’unico acquisto in programma sulle corsie laterali.

RETROSCENA SANCHO - Perde quota la pista che porta Jadon Sancho: non c’è accordo sulle condizioni con il Manchester United. L’inglese aveva aperto al Napoli per il progetto e l’entusiasmo mostrato ma ora i campioni d’Italia sembrano sempre più orientati a lavorare su altri obiettivi. E per l’estroso esterno offensivo inglese ora è la Juventus ad aver conquistato la pole momentanea.

TORNA DI MODA - Dan Ndoye è certamente il profilo che intriga di più il Napoli ma la richiesta del Bologna ha raffreddato le velleità azzurre: 45 milioni di euro. Giovanni Manna ha riattivato la trattativa con il Lipsia per il classe 2005 Antonio Nusa: costa 35 milioni di euro, bonus inclusi. Il Napoli lavora sul talento norvegese, sta per chiudere Noa Lang e non perde di vista Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool con il chiaro obiettivo di tornare a giocare in serie A.